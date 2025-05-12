ХАМАС може звільнити ізраїльського солдата з американським громадянством

США хочуть звільнити Едана Александра – ізраїльського солдата, який має два громадянства, американське у тому числі

ХАМАС також заявив про готовність до «глибоких переговорів», які мають привести до завершення війни

Бойове формування ХАМАС офіційно оголосило про намір звільнити заручника, який має подвійне громадянство – США та Ізраїлю. Йдеться про солдата Едана Александра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що це рішення було ухвалене після останніх контактів з американськими офіційними представниками, а також на тлі зусиль, спрямованих на припинення бойових дій, відкриття прикордонних переходів і забезпечення доставки гуманітарної допомоги в Газу.

ХАМАС також заявив про готовність до «глибоких переговорів», які мають привести до завершення війни, проведення взаємно погодженого обміну полоненими та передачі управління сектором Газа незалежному професійному органу.

Хоча точна дата звільнення Едана Александра не вказується, джерело, залучене до переговорного процесу, повідомило, що звільнення може відбутися в понеділок.

За словами цього ж джерела, ХАМАС погодився звільнити заручника як жест доброї волі на адресу адміністрації Дональда Трампа, сподіваючись, що США зможуть переконати Ізраїль зупинити бойові дії в секторі Газа.

Журналіст Барак Равід у соцмережі Х зазначив, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф прибуде в Ізраїль уже завтра, аби сприяти звільненню Александра. За даними джерел, Віткофф має остаточно узгодити всі деталі, необхідні для реалізації цього кроку.

Наразі спецпредставник перебуває в Омані, де виконує посередницьку роль у ядерних переговорах між США та Іраном.

Раніше ми писали, що угруповання ХАМАС і Сполучені Штати ведуть переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, президент США Дональд Трамп нещодавно вкотре підтвердив готовність сприяти постачанню продовольства для населення Гази.