США та ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню в Газі – Reuters

Представник США: «Ми не можемо коментувати поточні переговори, але варто відзначити останні заяви Катару та Єгипту, які продовжують докладати зусиль для досягнення домовленостей»

Угруповання ХАМАС і Сполучені Штати ведуть переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, президент США Дональд Трамп нещодавно вкотре підтвердив готовність сприяти постачанню продовольства для населення Гази. Тим часом, у п’ятницю представник США в Ізраїлі повідомив, що створений за участі Вашингтона механізм доставки гуманітарної допомоги найближчим часом має запрацювати.

Reuters посилається на слова палестинського чиновника про наявність діалогу між ХАМАС і американською адміністрацією. Також агентство наводить коментар посадовця Державного департаменту США.

«Ми не можемо коментувати поточні переговори, але варто відзначити останні заяви Катару та Єгипту, які продовжують докладати зусиль для досягнення домовленостей», – заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він також наголосив, що саме ХАМАС несе повну відповідальність за розв’язання війни та її подальше загострення.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що ХАМАС зіткнеться з серйозними наслідками, якщо не звільнить заручників, зокрема американця Едана Александера, а також не поверне тіла чотирьох громадян США», – додав представник.

Агентство також нагадує, що раніше Вашингтон уже мав досвід перемовин із палестинською бойовою групою «Точка» щодо звільнення американських заручників, яких утримували в Газі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що ця заява прозвучала після того, як ХАМАС погодився на перемир'я. Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль вимагає роззброєння угруповання, а його лідерам буде надана можливість залишити Газу.