Трамп раптово змінив склад делегації для перемовин із Україною у Лондоні

На перемовини крім Рубіо, ймовірно, не полетить також і спецпосланець президента США Стів Віткофф

На зустрічі у Лондоні буде присутній американський спецпредставник Кіт Келлог

Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участь у перемовинах у Лондоні стосовно можливої угоди про припинення вогню з РФ. Натомість на зустрічі буде присутній американський спецпредставник Кіт Келлог. Як передає «Главком», про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс, пише Суспільне.

«Секретар Рубіо зайнята людина, він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, і це, звичайно, впливає на його кожен день... І в цьому конкретному випадку, коли будуть зустрічі в Лондоні, він не буде присутній... Це заява про логістичні проблеми в його розкладі», – розповіла вона.

Брюс додала, що в Лондоні на перемовинах буде спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

«Генерал Келлог там (у Лондоні, – ред.), і тому він буде мати ці розмови, тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні», – зазначила речниця.

Водночас кореспондент Financial Times Крістофер Міллер заявив, що на перемовини, ймовірно, не полетить також і спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Нагадаємо, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться з швидко розробленою пропозицією США щодо визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кілька джерел, знайомих з внутрішніми обговореннями, пише «Главком».

Як зазначає видання, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Financial Times із посиланням на джерела вже опублікували статтю, що диктатор Росії Володимир Путін заявив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою.

Зазначається, що ця заява прозвучала на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Водночас, це буде можливо лише якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО, пише FT.