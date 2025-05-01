Зеленський: Укладання угоди – перший результат ватиканської зустрічі з Трампом

За словами глави нашої держави, він чекає на результати розмови з Трампом

Президент: «Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну»

Угода зі Сполученими Штатами буде спрямована на ратифікацію у Верховну Раду найближчим часом. Україна зацікавлена в тому, щоб не було жодних затягувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, угода зі США значно змінилась у процесі підготовки.

«Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, а окрім того – ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та – що не менш важливо – модернізації юридичних практик у нашій державі. В угоді немає боргу і створюється фонд – фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну та заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою та на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті», – каже він.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

«Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови – вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на сто відсотків», – пояснив український президент.

Глава нашої держави наголосив, що хоч перемовини були непростими, «результат є сильним».

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Основні положення угоди:

повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні;

рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Україна керуватиме фондом спільно із США;

національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями;

жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;

угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України;

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. 50% доходів від нових ліцензій у сфері критичних матеріалів і нафти й газу після створення фонду спрямовуватимуться до нього;

законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу;

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології.

Щобільше угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Згодом стало відомо, що Угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».

До слова, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Як передає «Главком», опубліковано розпорядження №416 від 30 квітня, яким уряд затвердив відповідний проєкт угоди.