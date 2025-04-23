США «зробили все можливе» для миру. Рубіо знову зробив неоднозначні заяви

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку «зробили все можливе» і робитимуть це «доти, доки існує реалістичний шлях вперед»

Рубіо: Мирне врегулювання «залежить не від нас, воно залежить від Росії та України»

Державний секретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією. Таке твердження він зробив в інтервʼю порталу The Free Press, передає «Главком».

Рубіо заявив, що у війни Росії проти України «немає військового рішення», тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

«Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії – ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами», – описав держсекретар.

Келлог прокоментував слова Рубіо щодо можливого виходу з переговорів: «Тоді, можливо, нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далеко одна від одної, що мир зараз неможливий», – додав він.

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку «зробили все можливе» і робитимуть це «доти, доки існує реалістичний шлях вперед».

«Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна», – сказав Рубіо.

За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання «залежить не від нас, воно залежить від Росії та України».

Як повідомляла The Washington Post, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться зі швидко розробленою пропозицією США про визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди.

Та вже сьогодні, 23 квітня, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн.

Згодом перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму, і не погодиться на заморожений конфлікт, «замаскований під мир». Посадовиця прокоментувала сьогоднішні відкладені перемовини в Лондоні.

А Офіс президента після зустрічі у Лондоні заявив, що Україна віддана мирним зусиллям Дональда Трампа.