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США пропонуватимуть визнати Крим російським на переговорах у Лондоні - The Washington Post

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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США пропонуватимуть визнати Крим російським на переговорах у Лондоні - The Washington Post
Американські посадовці наголосили, що обидві сторони конфлікту мають зменшити розриви у переговорах
фото з відкритих джерел

Україна та її європейські союзники зустрінуться з високопосадовцями США в Лондоні

Українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться з швидко розробленою пропозицією США щодо визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кілька джерел, знайомих з внутрішніми обговореннями, пише «Главком».

Як зазначає видання, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

У міру того, як переговори набирають обертів, а американські чиновники погрожують припинити участь у них протягом кількох днів, тиск на Київ зростає. Французькі, британські та німецькі переговорники, які взяли більш активну участь у мирних переговорах, очікують, що в Лондоні вони будуть наполягати на тому, щоб будь-яка угода включала гарантії безпеки та програми післявоєнної реконструкції, можливо, частково оплачені замороженими російськими активами.

«Є занепокоєння, що Трамп намагається тиснути на українців і не був достатньо жорстким щодо Росії», – сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків. «Головне питання зараз – що отримує Україна в обмін на відмову від частини своєї території?».

Як відомо держсекретар США Марко Рубіо раніше оголосив, що якщо прогрес не буде досягнутий найближчим часом, президент Дональд Трамп, ймовірно, «рухатиметься далі».

Трамп сказав журналістам у понеділок, що він оприлюднить деталі пропозицій США «протягом наступних трьох днів». Американські чиновники, як очікується, приєднаються до переговорів у Лондоні.

Американська пропозиція, висунута в Парижі, включаючи ідею визнати Крим, була зроблена після того, як спеціальний представник Трампа Стів Віткофф провів кількагодинну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві цього місяця.

Один із людей, обізнаних із пропозицією, назвав це «ідеєю Віткоффа» – дозволити США назвати Крим російським «без примушення України визнати це». Держдепартамент США відмовився коментувати деталі пропозицій, представлених переговорникам. «Єдиним документом, переданим у Парижі, був список можливих варіантів для обговорення та відгуків», – зазначив чиновник.

Американські посадовці наголосили, що обидві сторони конфлікту мають зменшити розриви у переговорах. «Якщо це неможливо – якщо ми настільки далекі один від одного, що це не станеться, – то, думаю, президент, ймовірно, дійшов до точки, коли він скаже, що ми закінчили», – сказав минулого тижня Рубіо.

Європейські лідери за останні тижні більш активно долучилися до мирних переговорів, що стало прогресом порівняно з першими обговореннями команди Трампа з росіянами в Саудівській Аравії, які навіть не включали Україну. Тепер, у Лондоні, європейські лідери шукатимуть способи вплинути на ситуацію на користь України.

Європа має деякі важелі впливу, включаючи мільярди заморожених або конфіскованих російських активів, які можуть бути повернуті чи використані для фінансування програм післявоєнної реконструкції. Тим часом Європейський Союз пропонує державам-членам скоординований спосіб посилити свою санкційну програму.

«У європейців є реальні козирі», – сказав аналітик Рахман. «Якщо зняття санкцій відбудеться тільки з боку США, а не з боку ЄС, то економічні вигоди для Росії будуть мінімальними».

Один із дипломатів ЄС, знайомий із обговореннями американських пропозицій, заявив, що очікування щодо прогресу на наступному етапі переговорів залишаються низькими.

«Українцям вирішувати, чи є ці умови тим, що вони хотіли б обговорювати», – сказав дипломат.

Залишення Криму, де розташований ключовий чорноморський порт Севастополь, у руках Москви матиме серйозні наслідки для всього континенту, зазначають експерти.

«Крим, зокрема, є настільки стратегічно важливим для європейської безпеки, що в Європі абсолютно не може бути інтересу в тому, щоб Крим залишався під будь-якою формою постійного російського контролю або був визнаний за міжнародним правом», – заявив Штефан Майстер із Німецької ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він зазначив, що це було «хороша й детальна розмова». 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні.

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Теги: Крим росія США Україна переговори Лондон перемир'я

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