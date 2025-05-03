Тет-а-тет спрацював: Зеленський назвав розмову з Трампом у Ватикані «найкращою з усіх»

Зеленський переконаний, що саме після цієї зустрічі у Ватикані президент Трамп почав «дивитись на все трішки по-іншому»

Зеленський: При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював

Президент України Володимир Зеленський назвав перемовини з президентом США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані, куди вони прибули, щоб взяти участь у прощанні з Папою Римським Франциском, найкращою за всі, що були раніше. Як передає «Главком», про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

На його думку, саме після цієї зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитись на все трішки по-іншому. «Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо», – додав президент України.

Як повідомлялося, Трамп провів зустріч із Зеленським минулої суботи. ЗМІ публікували фотографії, на яких видно, як лідери сидять на стільцях один навпроти одного у соборі Святого Петра у Ватикані.

Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес.

До слова, під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Римі третій стілець призначався для перекладача. Про це повідомили джерела The Telegraph, інформує «Главком».

За словами джерела, ніхто не виганяв президента Франції Еммануеля Макрона з переговорів. «Люди божеволіють через третій стілець. (Він, – «Главком») призначався для перекладача, але в результаті (розмова Трампа та Зеленського, – «Главком») перетворилась на тет-а-тет», – підкреслив співрозмовник видання.

Автори матеріалу нагадали, що в пресі поширились чутки: нібито третє місце приготували для Макрона, проте потім прибрали