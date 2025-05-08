Український історик: Трамп перейняв міфи Путіна про Другу світову

В’ятрович: «Міф про «Росію, яка перемогла фашизм» живучий і він є небезпечним для України, бо ним Росія прикриває свої сьогоднішні злочини»

Низка міфів про Другу світову війну, створених російською пропагандою, продовжують активно поширюватися у світі. Зокрема, американський лідер Дональд Трамп стверджував, що Росія допомогла США перемогти в II Світовій. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Чимало російських міфів продовжують «працювати» у світі. Ключовий з них: Радянський Союз, а отже, й Росія як його правонаступниця, є єдиним переможцем у Другій світовій. Ось ця монополія на перемогу – головне, що Росія транслює назовні. Згадаймо хоча б, як Трамп обґрунтовував свою готовність розмовляти з Путіним. «Ми не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 млн життів», – сказав він», – зауважив В’ятрович.

Як зазначає історик, цей міф залишається живучим і становить небезпеку для України, адже Росія використовує його як прикриття для своїх нинішніх злочинів. Країна-агресорка створює враження, ніби росіяни не можуть бути злочинцями, оскільки свого часу врятували світ від нацизму.

«Другий небезпечний міф – про те, що у 1945 році було нібито остаточно подолано зло, а це не так. Світ був втомлений і не хотів осмислювати, що для подолання нацизму йому довелося спертися на комунізм. І якраз це зло лишилося жити, ба навіть більше: воно підім’яло під себе пів Європи і легітимізувалося як переможець. Воно відродилося – тепер вже у вигляді рашизму, путінізму, який є ідентичним нацизму. І для нас тут непочатий край роботи, бо для світу ще треба вести й вести роз’яснювальну роботу», – наголосив історик.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер 8 травня його країна відзначатиме День перемоги у Другій світовій війні. На думку Трампа, США «зробили більше, ніж будь-яка інша країна», для досягнення перемоги у Другій світовій війні. До того ж, 11 листопада відзначатиметься День перемоги у Першій світовій війні.

Зауважимо, що теза про те, що перемогу у Другій Світовій війні вдалося здобути тільки завдяки відвазі росіян у Червоній армії є маніпуляцією та викривленням фактів. Про це розповів історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».

Алфьоров розповів, що країною, яка постраждала в часи Другої світової війни найбільше в СРСР, була БРСР (нині Білорусь) – у відсотковому співвідношенні її втрати були найбільшими. За словами історика, Росія дала в СРСР найбільшу кількість червоноармійців, але у відсотковому співвідношенні РСФСР та УРСР дали майже однакові цифри.

Нагадаємо, що Великою Вітчизняною війну назвали тоді, коли Німеччина напала на Радянський Союз. У межах великої Другої Світової війни, яка почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу, розпочалася Друга Світова війна, яка закінчилась капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. Тому наші батьки і діди казали «Велика Вітчизняна війна», а ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».