Економіка США скоротилась через тарифи Трампа

Інфляція у США зросла в минулому кварталі і, як очікується, зросте ще більше протягом року

Довіра споживачів знаходиться на рівні, близькому до п'ятирічного мінімуму, а настрої бізнесу різко впали

Економіка США скоротилася в першому кварталі, обтяжена потоком товарів, імпортованих підприємствами, які прагнули уникнути вищих витрат. Така ситуація в США склалась на фоні хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Валовий внутрішній продукт знизився на 0,3% у річному обчисленні в минулому кварталі, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі у своїй попередній оцінці ВВП за перший квартал.

Економісти, опитані виданням, прогнозували, що ВВП зріс на 0,3% у січні-березні. Однак опитування було завершено до того, як дані, показали, що дефіцит торгівлі товарами зріс до історичного максимуму в березні на тлі рекордного імпорту, що спонукало більшість економістів різко знизити свої оцінки ВВП.

Перші 100 днів президенства Трампа показали динаміку посилення невдоволення американців політикою президента. Трамп здобув перемогу в листопаді минулого року на хвилі тривоги виборців з приводу економіки, особливо інфляції.

Довіра споживачів знаходиться на рівні, близькому до п'ятирічного мінімуму, а настрої бізнесу різко впали. Авіакомпанії відкликали свої фінансові прогнози на 2025 рік, посилаючись на невизначеність щодо витрат на несуттєві подорожі через тарифи, які, як попереджали економісти, збільшать витрати для компаній.

Інфляція у США зросла в минулому кварталі і, як очікується, зросте ще більше протягом року. Економісти очікують, що Федеральна резервна система відновить зниження процентних ставок у якийсь момент цього року.

Тариф у 145% на китайські товари, який розв'язав торгову війну між Вашингтоном і Пекіном, залишається в силі, як і ряд інших імпортних мит. Трамп розглядає тарифи як інструмент для збільшення доходів, щоб компенсувати обіцяні ним податкові скорочення, і для відродження давно занепадаючої промислової бази США.

Нагадаємо, Китай заслужив торгове мито у розмірі 145%. Про це в інтерв'ю телекомпанії ABC, присвяченому першим 100 дням його другого президентського терміну, заявив голова Білого дому Дональд Трамп