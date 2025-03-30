ХАМАС погодився на пропозицію припинення вогню в Секторі Газа

Угруповання отримало пропозицію від посередників з Єгипту та Катару і «поставилося до неї позитивно, прийнявши її»

Керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа. Про це заявив представник ХАМАС Халіль аль-Хайя, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, два дні тому угруповання отримало пропозицію від посередників з Єгипту та Катару і «поставилося до неї позитивно, прийнявши її». Він також висловив сподівання, що Ізраїль не зірве домовленості.

Джерела Reuters в єгипетських службах безпеки підтвердили, що Ізраїль надав позитивну відповідь щодо нової ініціативи, яка передбачає перехідний етап.

Західні ЗМІ повідомляють, що запропонована угода включає звільнення ХАМАС п’ятьох ізраїльських заручників. Водночас офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що провів серію консультацій і передав посередникам зустрічну пропозицію у координації зі США.

Етапи припинення вогню

Перше перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набуло чинності 19 січня після 15 місяців активних бойових дій. Угода передбачала припинення вогню, часткове звільнення заручників і палестинських в’язнів.

Другий етап передбачає подальше звільнення утримуваних осіб і поступове виведення ізраїльських військ із Сектора Газа. Однак ХАМАС наполягає, що нова угода має гарантувати перехід до цього етапу, тоді як Ізраїль запропонував розширення першої 42-денної фази.

При цьому керівництво ХАМАС відкидає вимоги США та Ізраїлю щодо роззброєння. Єрусалим і Вашингтон наголошують, що угруповання не повинно брати участь у майбутньому врегулюванні ситуації в Секторі Газа.

Раніше ми писали, що армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала авіаударів по Сектору Гази і ліквідувала заступника командира однієї з бригад Ахмада Салмана та командира батальйону «Шеджайя» Джаміля Вадія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦАГАЛ.

Протягом останніх кількох днів ізраїльські військові завдають ударів по Газі, щоб «послабити військовий потенціал ХАМАС і усунути загрози для Ізраїлю».