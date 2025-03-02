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Ізраїль погодився на перемир'я в Газі на час Рамадану та Песаха

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ізраїль погодився на перемир'я в Газі на час Рамадану та Песаха
Канцелярія Нетаньягу: В перший день продовженого перемир’я має бути звільнена половина заручників – як живих, так і загиблих
фото: Слово і діло

У канцелярії Нетаньягу повідомили, що ХАМАС поки не прийняв запропонований план

Ізраїль схвалив пропозицію спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо продовження перемир'я з ХАМАС, перший етап якого завершується 2 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Times of Israel.

Згідно з планом, режим припинення вогню буде продовжений на періоди Рамадану, який триватиме до 29 березня, і Песаха, що завершиться 19 квітня.

У канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу зазначили, що в перший день продовженого перемир’я має бути звільнена половина заручників – як живих, так і загиблих. Решта можуть бути звільнені за умови досягнення домовленості про постійне припинення бойових дій. За даними, які наводять ізраїльські посадовці, у полоні ХАМАС досі перебувають 59 осіб, з яких щонайменше 32 вважаються загиблими.

Водночас у канцелярії Нетаньягу повідомили, що ХАМАС поки не прийняв запропонований план. Там також нагадали, що початкове перемир'я дозволяє Ізраїлю відновити бойові дії після 1 березня, якщо переговори не дадуть результатів.

Відомо, що палестинське угруповання виступає проти продовження першої фази припинення вогню та наполягає на переході до другої. Вона передбачає повне припинення бойових дій, остаточний вихід ізраїльських військових із сектору Гази та звільнення всіх заручників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подвоїв свої плани США щодо реконструкції Гази, заявивши журналістам у неділю, що він розглядає зруйнований війною регіон як «великий об’єкт нерухомості». Про це повідомляє АР.

Виступаючи в неділю, 9 лютого Трамп повторив свою обіцянку взяти під контроль сектор Газа.

«Я налаштований на купівлю та володіння Газою. Що стосується відновлення, ми можемо передати його іншим державам на Близькому Сході, щоб вони побудували його частини. Інші люди можуть зробити це за нашої підтримки. Але ми прагнемо володіти Сектором Гази та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад. Немає в що повертатися. Місце під знос. Решту буде знесено», – сказав він журналістам.

Теги: Дональд Трамп президент ХАМАС переговори Ізраїль Палестина

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