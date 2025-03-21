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Ізраїльські військові ліквідували очільника розвідки терористів ХАМАС

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Ізраїльські військові ліквідували очільника розвідки терористів ХАМАС
Табаш був ліквідований під час ізраїльського авіаудару у Секторі Гази
фото: X/Emanuel Fabian

Усама Табаш був причетним до нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року

Армія оборони Ізраїлю сьогодні, 21 березня, заявила про ліквідацію очільника військової розвідки терористичного угруповання ХАМАС Усами Табаша. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Як уточнили військові, Табаш був ліквідований днем раніше під час ізраїльського авіаудару на півдні Сектора Гази.

Усама Табаш не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й керував одиницею спостереження і наведення на цілі. Він вважався за «авторитетне джерело» у терористів та обіймав кілька ключових посад, зокрема командував батальйоном у бригаді ХАМАС «Хан Юніс».

За інформацією ізраїльських військових, підрозділ спостереження і наведення, яким керував Табаш, відповідав за збір візуальної розвідки для створення цілей для ХАМАС і у  Ізраїлі, і у Секторі Гази. Зокрема, цей підрозділ брав участь у масованому нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше у березні цього року Ізраїль завдав масштабних ударів по цілях ХАМАС у Секторі Газа. Ізраїльські сили безпеки пояснили – терористи ХАМАС так і не звільнили заручників, захоплених у жовтні 2023-го.

Також цього місяця ізраїльська армія завдала удару по інфраструктурних об'єктах у Лівані, які використовувалися бойовиками терористичної організації «Хезболла» для виробництва стратегічної зброї.

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Теги: Ізраїль ХАМАС авіаудар

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