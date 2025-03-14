Ізраїльська армія атакувала виробництво стратегічної зброї «Хезболли» в Лівані

Також 13 березня ізраїльські військові ліквідували кількох терористів, які готували теракт

Ізраїльська армія завдала удару по інфраструктурних об'єктах у Лівані, які використовувалися бойовиками «Хезболли» для виробництва стратегічної зброї. Також було ліквідовано терористів, які готували теракт у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що військові атаки були спрямовані на інфраструктуру в районі Бекаа в Лівані, де терористи «Хезболли» виробляли та зберігали зброю.

Крім того, 13 березня ізраїльські військові виявили кількох терористів, що діяли поблизу ізраїльських військ у центральній частині Сектора Гази та намагалися закласти вибухові пристрої.

«Літак ЦАХАЛу завдав удару по терористах» , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ізраїльська армія завдала ударів по військових об’єктах на півдні Сирії, серед яких були склади зі зброєю, що становили загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛ.

За інформацією військових, удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя.

«Розташування військових сил у південній частині Сирії загрожує безпеці громадян Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю й надалі вживатиме заходів для усунення будь-якої небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив удари та зазначив, що вони стали відповіддю на зростаючу загрозу у цьому регіоні. Він підкреслив, що Ізраїль не дозволить перетворення південної Сирії на аналог південного Лівану.