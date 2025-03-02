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США прискорюють надання Ізраїлю військової допомоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США прискорюють надання Ізраїлю військової допомоги
Рубіо підписав декларацію про прискорення військової допомоги Ізраїлю
фото: Reuters

Із моменту вступу на посаду адміністрація Трампа схвалила майже 12 млрд дол. великих продажів іноземних військових товарів до Ізраїлю

Сполучені Штати Америки мають намір прискорити надання військової допомоги Ізраїлю на суму 4 млрд дол. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію про використання надзвичайних повноважень для прискорення доставки допомоги, яку підписав державний секретар США Марко Рубіо.

«Я підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для прискорення доставки близько 4 млрд дол. військової допомоги Ізраїлю... Рішення скасувати часткове ембарго на поставки зброї, введене адміністрацією Байдена, яке помилково затримало певну кількість зброї та боєприпасів із Ізраїлю, є ще одним свідченням того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп», – йдеться в повідомленні.

Рубіо наголосив, що з моменту вступу на посаду адміністрація Трампа схвалила майже 12 млрд дол. великих продажів іноземних військових товарів до Ізраїлю.

«Адміністрація Трампа продовжуватиме використовувати всі доступні інструменти для виконання давнього зобов’язання Америки щодо безпеки Ізраїлю, включаючи засоби протидії загрозам безпеці», – додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Тобто США мали не надавати допомогу іншим країнам поки не оцінять, чи відповідає та, чи інша програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики.

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Теги: Ізраїль США Дональд Трамп президент Марко Рубіо військова допомога

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