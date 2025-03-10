Між Ізраїлем та адміністрацією Трампа вперше виникла напруга: яка причина

Підхід Дональда Трампа різко відрізняється від Джо Байдена: той ніколи не проводив переговори з ХАМАС без участі Ізраїлю

Ізраїль дуже невдоволений переговорами зі США, сказавши, що ХАМАС не можна довіряти

Між Ізраїлем і адміністрацією президента США Дональда Трампа виникла напруга після того, як Вашингтон почав прямі переговори з ХАМАС про заручників. Це відбувається вперше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Коли з’явилися подробиці про переговори між американським представником у справах заручників Адамом Болером і високопоставленим представником ХАМАС, ізраїльські посадовці висловили невдоволення і наголосили, що ХАМАС – це терористична організація, чиїм словам не можна довіряти.

Зараз у секторі Гази утримують ще 59 заручників – Ізраїль підтверджував загибель 35 із них. Ізраїльська розвідка припускає, що 22 заручники ще можуть бути живі, статус двох точно не відомий. Серед заручників – пʼятеро американців, зокрема 21-річний Едан Александр, який може бути живий.

За словами Болера, він знає про занепокоєння Ізраїлю, але вважає корисним почути, чого ХАМАС хоче і що він пропонує. «Ми не агент Ізраїлю. У нас є конкретні інтереси», – наголосив посадовець.

Міністр сільського господарства Ізраїлю та член кабінету безпеки Аві Діхтер публічно виступив із критикою Болера на Ізраїльському радіо.

Ізраїльські чиновники неодноразово заявляли, що коли з’явилися розбіжності між їхніми позиціями та США під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена, ХАМАС посилив свою позицію. Тому вони зраділи обранню Трампа, який займає проізраїльську позицію. Однак його непередбачувані кроки після інавгурації, зокрема стосовно війни в Україні й відносин з Європою, зменшили радість Ізраїлю.

Попри прямі переговори з ХАМАС, Болер заявив кільком ізраїльським телеканалам, що відносини між США та Ізраїлем міцні, і вони не під загрозою, але Вашингтон не може вести переговори від імені Ізраїлю.

Нагадаємо, США вперше в історії розпочали таємні переговори з терористичним угрупованням ХАМАС. Метою цих переговорів є повернення американських заручників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За інформацією джерел видання, перемовини з боку Вашингтона веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер. Він проводив зустрічі з представниками ХАМАС упродовж останніх тижнів у столиці Катару Досі.

Підхід президента Дональда Трампа різко відрізняється від підходу його попередника Джо Байдена: той ніколи не проводив переговори з ХАМАС без участі Ізраїлю. Зауважимо, самі Сполучені Штати визнали ХАМАС терористичною організацією ще у 1997 році.

Водночас відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір прискорити надання військової допомоги Ізраїлю на суму 4 млрд дол.