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У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Ізраїльські військові завдають ударів по Газі, щоб послабити позиції терористів ХАМАС
фото з відкритих джерел

Один з ліквідованих був причетним до планування нападу 7 жовтня 2023 року

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала авіаударів по Сектору Гази і ліквідувала заступника командира однієї з бригад Ахмада Салмана та командира батальйону «Шеджайя» Джаміля Вадія. Про повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦАГАЛ.

Протягом останніх кількох днів ізраїльські військові завдають ударів по Газі, щоб «послабити військовий потенціал ХАМАС і усунути загрози для Ізраїлю».

Нині ліквідований Ахмад Салман раніше відповідав за операції, планування наступальної стратегії та формування сил бригади в рамках підготовки до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Джаміль Вадія командував батальйоном «Шеджайя» і був наступником іншого терориста, Вессама Фархата, ліквідованого у грудні 2023 року.

Раніше, 21 березня, Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію очільника військової розвідки терористичного угруповання ХАМАС Усами Табаша.

Також у березні цього року Ізраїль завдав масштабних ударів по цілях ХАМАС у Секторі Газа. Ізраїльські сили безпеки пояснили – терористи ХАМАС так і не звільнили заручників, захоплених у жовтні 2023-го.

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Теги: Ізраїль ХАМАС сектор Гази

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