У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Один з ліквідованих був причетним до планування нападу 7 жовтня 2023 року
Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала авіаударів по Сектору Гази і ліквідувала заступника командира однієї з бригад Ахмада Салмана та командира батальйону «Шеджайя» Джаміля Вадія. Про повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦАГАЛ.
Протягом останніх кількох днів ізраїльські військові завдають ударів по Газі, щоб «послабити військовий потенціал ХАМАС і усунути загрози для Ізраїлю».
Нині ліквідований Ахмад Салман раніше відповідав за операції, планування наступальної стратегії та формування сил бригади в рамках підготовки до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Джаміль Вадія командував батальйоном «Шеджайя» і був наступником іншого терориста, Вессама Фархата, ліквідованого у грудні 2023 року.
Раніше, 21 березня, Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію очільника військової розвідки терористичного угруповання ХАМАС Усами Табаша.
Також у березні цього року Ізраїль завдав масштабних ударів по цілях ХАМАС у Секторі Газа. Ізраїльські сили безпеки пояснили – терористи ХАМАС так і не звільнили заручників, захоплених у жовтні 2023-го.
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