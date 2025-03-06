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Після зустрічі з ізраїльськими заручниками Трамп погрожує ХАМАС та мешканцям Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Після зустрічі з ізраїльськими заручниками Трамп погрожує ХАМАС та мешканцям Гази
Трамп провів зустріч в Овальному кабінеті з ізраїльськими заручниками
фото:x.com/presssec

«Це останнє попередження вам!», – написав Трамп

Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч з ізраїльськими заручниками терористичного угруповання ХАМАС, які були звільнені під час обміну. Після цього Трамп звернувся з погрозами до ХАМАС та мешканців Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост американського лідера.

««Shalom Hamas» означає привіт і прощавай – обирайте самі. Негайно звільніть усіх заручників, не пізніше, і негайно поверніть усі тіла вбитих вами людей, інакше для вас усе закінчиться. Лише хворі та спотворені люди утримують тіла, а ви – хворі та спотворені!», – написав президент США.

Після зустрічі з ізраїльськими заручниками Трамп погрожує ХАМАС та мешканцям Гази фото 1

Трамп написав, що він надсилає Ізраїлю все необхідне для завершення справи і підкреслив, що жоден член ХАМАС «не буде в безпеці, якщо ви не зробите так, як я сказав».

Американський лідер зазначив, що зустрівся з колишніми заручниками ХАМАС, «чиї життя ви зруйнували. Це останнє попередження вам!». Трамп наголосив, що жителів Гази «чекає прекрасне майбутнє», але якщо вони не утримують заручників. «Якщо утримуєте – ви мертві!»

«Прийміть розумне рішення. Звільність заручників зараз, або пізніше настане пекло», – написав господар Білого дому.

Раніше Axios повідомляло, що США вперше в історії розпочали таємні переговори з терористичним угрупованням ХАМАС. Метою цих переговорів є повернення американських заручників.

За інформацією джерел видання, перемовини з боку Вашингтона веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер. Він проводив зустрічі з представниками ХАМАС упродовж останніх тижнів у столиці Катару Досі.

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Теги: Дональд Трамп ХАМАС переговори Ізраїль заручники війна сектор Гази

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