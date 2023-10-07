ХАМАС взяв у полон ізраїльського бригадного генерала (фото)

У мережі з’явилися фото заарештованого ізраіїльського генерала

Терористи палестинського радикального руху ХАМАС взяли в полон ізраїльського бригадного генерала Німрода Алоні. Цю інформацію поширюють палестинські інформаційні ресурси.

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У мережі з’явилися фото заарештованого ізраіїльського генерала.

Ізраїль офіційно не коментував ситуацію. При цьому міністр національної безпеки Ізраїлю оголосив надзвичайний стан на території всієї країни.

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Зазначимо, що бригадний генерал Німрод Алоні до серпня 2022 був командиром дивізії Гази.

Німрод Алоні фото з відкрити джерел

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

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Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.