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ХАМАС взяв у полон ізраїльського бригадного генерала (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ХАМАС взяв у полон ізраїльського бригадного генерала (фото)
Бойовики ХАМАС взяли в полон Німрода Алоні
фото з соцмереж

У мережі з’явилися фото заарештованого ізраіїльського генерала

Терористи палестинського радикального руху ХАМАС взяли в полон ізраїльського бригадного генерала Німрода Алоні. Цю інформацію поширюють палестинські інформаційні ресурси.

У мережі з’явилися фото заарештованого ізраіїльського генерала.

Ізраїль офіційно не коментував ситуацію. При цьому міністр національної безпеки Ізраїлю оголосив надзвичайний стан на території всієї країни.

Зазначимо, що бригадний генерал Німрод Алоні до серпня 2022 був командиром дивізії Гази.

Німрод Алоні
Німрод Алоні
фото з відкрити джерел

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

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Теги: Ізраїль ХАМАС

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