Росія та Іран, під омофором Китаю, переходять у наступ

Ізраїль – це офіційний і стратегічний союзник Америки

Якщо вам здається, що, по суті, початок війни Ізраїля з проксі Ірану та росії, не пов'язаний з нашою війною, то ви не праві.

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Все це саме зараз почалося не випадково ні разу.

Як мінімум – Іран та його проксі вирішили на річницю початку війни Судного Дня знову спіймати Ізраїль і вдарити якомога болючіше.

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Але це тільки частина історії.

На жаль, рашка та Іран, під омофором Китаю, переходять у наступ. Тактика путіна – очевидна. Затягування війни і паралельно створення якомога більшої кількості точок напруги та конфліктів на карті. Щоб відволікати увагу світу та конкретно – США, від нашої війни.

Ось тепер, через Іран та ХАМАС, з яким у москви чудові зв'язки ше з радянських часів, створюють нову точку напруги.

Ясна справа, що москва тут не бере збройної участі. Та це й не треба. Іран все зробить. Якому вигідно атакувати Ізраїль своїми проксі. А проксі вигідно спробувати в черговий раз «скинути клятих ієхуда в море». А Китаю вигідно через проксі своїх васалів атакувати можливий альтернативний до його «Один пояс – один шлях» траснпортно-інфраструктурний коридор – пам'ятаєте, про нього на останньому Саміті G20 оголосили? І пройти цей новий канал має із Індії через Саудівську Аравію та Іорданію до Ізраїля і далі, до ЄС.

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Кому все це вкрай не вигідно – то це нам. Та США. Адже на цю нову точку напруги тут же змушена буде перемкнути увагу адміністрація Байдена. Бо Ізраїль – це офіційний і стратегічний союзник Америки. Документально завірений. На відміну від нас.

Якщо до цього додати поведінку Зеленського в середині країни в стилі повного ігнорування всіх взятих на себе зобов'язань перед Заходом та його постійними спробами на*бати та нагнути американців на дешевому хайпі – ситуація починає виглядати геть кепсько.

Ізраїль свої проблеми, впевнений, вирішить – за допомогою США. Он в листопаді Сі Цзінпінь приїде до США і там вони з Байденом будуть вирішувати багато питань. Думається, і це не забудуть.

Чи вирішимо ж свої проблеми ми – маю великі сумніви. На превеликий жаль, бездарне управління Зеленського-єрмака, яке загрожує закінчитися різким зменшенням західної підтримки в недалекому майбутньому + ось такі от качелі від ірану-рашки-Китаю, дають в сумі дуже небезпечний коктейль...

ПС: А, ну і ще одна людина, яка точно програла – це Беньямин Нетаньяху. Під орудою якого Ізраїль зараз переживає міні-повторення початку війни Судного Дня. Коли так само ізраїльські спецслужби та армія проспали перший удар ворога. Тоді це коштувало кар'єри самій легендарній Голді Меїр.

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Впевнений – така ж доля чекає і Бібі. Адже саме у вирі спровокованого Нетаньяху громадянського конфлікту та забастовок навіть в армії, Ізраїль проспав підготовку ворога до нападу.

Але поки все ж на рівні суто емоцій побажаю успіху Ізраїлю у його боротьбі з кривавими дикунами на службі сил світового зла, які вдерлися на його територію та вбивають все, що бачать. Відео з десятками тіл замордованих цивільних вже розлітаються інтернетом.

Аналогії з Бучею – аж надто яскраві.

Тому успіху, ізраїльтяни.