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Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
У місті Ашкелон на півдні Ізраїлю через влучання ракет горять автівки
Фото: Associated Press

Командувач Української добровольчої армії побажав Ізраїлю перемоги, хоч і дорікнув країні слабкою підтримкою Києва 

Проти Ізраїлю воюють союзники Росії – терористична організація ХАМАС. Відтак, попри напружені відносини Києва й Тель-Авіва, поразка Ізраїлю не піде на користь українцям. Про це заявив військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош у Facebook.

«Ізраїль. У цій їх битві, я на стороні ізраїльтян, бо проти них воюють союзники нашого одвічного ворога – Росії, бо серед моїх друзів є декілька євреїв, бо ми – на порозі нової світової війни…», – написав військовий.

Однак він пригадав, як реагував Ізраїль на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, як Тель-Авів не надав жодної військової допомоги Києву та весь цей час «загравав із Путіним та його клікою».

«Розумію, якщо зараз у цей конфлікт втрутиться Хезболла, Сирія та Іран – спокою у світі, довгий час, не буде і це не піде на користь українцям… Якщо все обмежиться ХАМАС – це розвідка боєм: за деякий час Путін випустить набагато більші сили своїх вірних псів…», – зауважив Ярош.

Він побажав Ізраїлю перемоги і «здорового глузду у відносинах із Кремлем».

«Ставайте на наш бік і тоді ми, однозначно, будемо на вашому. За нашу і вашу свободу!», – звернувся до ізраїльтян командувач Української добровольчої армії.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

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Теги: Ізраїль Україна ХАМАС Дмитро Ярош

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