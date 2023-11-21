ХАМАС заявив про близькість угоди про перемир'я з Ізраїлем

Угода може включати п'ятиденне перемир'я

Один із лідерів ХАМАС, глава політбюро Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання близьке до укладання угоди про перемир’я з Ізраїлем.

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«Ми близькі до досягнення угоди про перемир'я», - йдеться в заяві, яка з'явилася в телеграм-каналі ХАМАС, а також надійшла в агентство Reuters. Деталі угоди у ній не уточнюються.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела, знайомі з переговорами, угода може включати п'ятиденне перемир'я, що складається з припинення вогню на землі та обмеження повітряних операцій Ізраїлю над південною частиною Сектору Гази.

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Натомість буде звільнено від 50 до 100 осіб, захоплених бойовиками ХАМАС та «Ісламського джихаду». Серед них будуть ізраїльтяни, але не військовослужбовці, а також полонені інших національностей. Згідно з угодою, із ізраїльських в'язниць буде звільнено близько 300 палестинців.

Як зазначає BBC, відповідно до угоди групи заручників можуть звільнятися поетапно.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що угода про звільнення заручників може бути досягнута найближчим часом.

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич у понеділок провела окремі зустрічі у Катарі з Ісмаїлом Ханією, а також із представниками катарської влади.

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Катар бере участь у переговорах як посередник – у цій країні розташований офіс політичного крила ХАМАС, крім того, в Досі проживає Ісмаїл Ханія.