Без коштів для України: Конгрес США може цього тижня ухвалити пакет допомоги Ізраїлю

Джонсон очікує, що очолювана республіканцями палата ухвалить законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня

Законопроєкт, який стосується лише Ізраїлю, отримає двопартійну підтримку в Палаті представників і Сенаті США

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що очікує, що очолювана республіканцями палата ухвалить законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня, ігноруючи прохання президента Джо Байдена щодо ширшого пакета, який включає допомогу України, пише Bloomberg.

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«Ми збираємося просунути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю на цьому тижні в Палаті представників. Ми вважаємо, що це нагальна і невідкладна потреба… Ми не повинні втрачати більше часу, і я думаю, що ми проведемо його через Палату представників на цьому тижні», – сказав Джонсон в ефірі телеканалу Fox News, передає Bloomberg.

Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який стосується лише Ізраїлю, отримає двопартійну підтримку в Палаті представників і Сенаті США. Раніше він заявляв, що республіканці в Палаті представників запропонують пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.

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Нагадаємо, спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати.

Раніше президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування.