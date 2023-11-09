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«Хезболла» може вдарити по кораблях США російськими ракетами – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Хезболла» може вдарити по кораблях США російськими ракетами – ЗМІ
У терористів є проти корабельні ракети російського виробництва
фото з відкритих джерел

У розпорядженні підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» можуть бути російські протикорабельні ракети «Яхонт» (П-800 «Онікс»), які терористи можуть застосувати проти флоту США у Середземному морі. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що минулого тижня лідер «Хезболли» Саєд Хасан Насралла попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало щось для кораблів США, розміщених у регіоні.

Два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом підтримуваного Іраном угруповання, кажуть, що він мав на увазі ракети «Яхонт» російського виробництва з радіусом дії 300 км.

Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що Хезболла придбала ці ракети у Сирії. Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості «Хезболли» надзвичайно розвинулися з 2006 року. «Є «Яхонт», і, звичайно, є ще інші речі, крім нього», – сказало джерело, не уточнюючи деталі.

Використання цієї зброї «Хезболлою» проти військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.

Троє нинішніх і один колишній чиновник США заявили, що «Хезболла» має вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.

Як повідомлялося, минулого тижня лідер «Хезболли» попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.

Теги: Ізраїль тероризм Ліван Іран ракета війна

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