Чи зможе Захід одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль: прогнози аналітиків

Ізраїльський конфлікт підвищить попит на виробництво зброї, вже піднятий Україною

Через події на Близькому Сході Захід занепокоєний тим, що можуть початися проблеми з нестачею артилерійських снарядів та іншого озброєння для України. Про це йдеться у матеріалі WSJ.

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«Звичайно, існують побоювання з приводу конкуренції за військові ресурси через обмежені виробничі потужності. У Європі та США виникне ще більша потреба в цих обмежених виробничих потужностях», – заявив генеральний директор шведського управління оборонної техніки Йоран Мортенссон.

Водночас генсек Нато Єнс Столтенберг відзначив, що оборонна промисловість країн-членів НАТО не має достатніх резервних потужностей, щоб реагувати на кризи, подібні до нинішньої.

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«Нам потрібно більше цього, щоб гарантувати, що у нас буде продукція, коли вона нам знадобиться», – сказав він.

До того ж, озброєння дорожчає.

«Якщо 155-міліметрові артилерійські снаряди стандарту НАТО коштували приблизно 2100 доларів за штуку до вторгнення Росії в Україну, зараз ціна цих снарядів зросла в чотири рази, приблизно до 8400 доларів», – пише видання.

Західні політики закликати оборонні компанії розширити потужності та прискорити виробництво. У відповідь представники компаній попереджують, що їм потрібні гарантії того, що попит не впаде після припинення бойових дій, що призведе до скорочення інвестицій компаній, як це траплялося в минулому.

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«В обох конфліктах використовуються різні озброєння, проте ситуація може змінитися, якщо військові дії поширяться на територію Ізраїлю», – зазначили там.

Для прикладу,General Dynamics, найбільший виробник артилерійських снарядів в США, заявила, очікує, що ізраїльський конфлікт підвищить попит, вже піднятий Україною.

Нагадаємо, країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми.

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.