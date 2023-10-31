Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії

Представник Китаю сказав, що жителям Гази потрібні не обіцянки, а конкретні дії

Чжан Цзюнь зазначає, що бездіяльність – це зелене світло для подальшого насильства

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь на черговому засіданні Ради безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, закликав сторони негайно припинити бойові дії. Про це йдеться в дописі ООН.

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«Газа перебуває під блокадою «16 довгих років», і 2,3 млн невинних людей живуть в абсолютному страху. Якщо цьому не завадити, то ситуація погіршиться та буде ще більша катастрофа», – зазначає посол Китаю.

Він закликав сторони припинити всі бойові дії та встановити гуманітарне перемир'я.

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Звертаючись до інших членів Ради, Чжан Цзюнь сказав, що жителям Гази потрібні не обіцянки, а конкретні дії, які можуть принести мир, відновити лад та врятувати життя цивільних.

За його словами, бездіяльність – це зелене світло для подальшого насильства.

Нагадаємо, Російська Федерація і Китай наклали вето на резолюцію Сполучених Штатів в Раді Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Проєкт був спрямований на вирішення загострення гуманітарної кризи в Газі, закликав призупинити насильство, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай виступає за якнайшвидше скликання міжнародної мирної конференції для врегулювання конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

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До слова, війна між Ізраїлем та ХАМАСом зблизить Росію та Китай.