Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії
Представник Китаю сказав, що жителям Гази потрібні не обіцянки, а конкретні дії
фото: ООН

Чжан Цзюнь зазначає, що бездіяльність – це зелене світло для подальшого насильства

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь на черговому засіданні Ради безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, закликав сторони негайно припинити бойові дії. Про це йдеться в дописі ООН. 

«Газа перебуває під блокадою «16 довгих років», і 2,3 млн невинних людей живуть в абсолютному страху. Якщо цьому не завадити, то ситуація погіршиться та буде ще більша катастрофа», – зазначає посол Китаю.

Він закликав сторони припинити всі бойові дії та встановити гуманітарне перемир'я.

Звертаючись до інших членів Ради, Чжан Цзюнь сказав, що жителям Гази потрібні не обіцянки, а конкретні дії, які можуть принести мир, відновити лад та врятувати життя цивільних.

За його словами, бездіяльність – це зелене світло для подальшого насильства.

Нагадаємо, Російська Федерація і Китай наклали вето на резолюцію Сполучених Штатів в Раді Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Проєкт був спрямований на вирішення загострення гуманітарної кризи в Газі, закликав призупинити насильство, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай виступає за якнайшвидше скликання міжнародної мирної конференції для врегулювання конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

До слова, війна між Ізраїлем та ХАМАСом зблизить Росію та Китай.

Читайте також: Новий світовий порядок та Третя світова війна
Теги: катастрофа Ізраїль Китай посол Радбез ООН Сектор Гази

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін так і не наважився зателефонувати Нетаньягу
Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу
15 жовтня, 17:48
Ізраїльські літаки атакували терористів уздовж огорожі сектора Гази
Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)
7 жовтня, 15:33
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
8 жовтня, 11:44
УЄФА вирішила перенести всі матчі, заплановані в Ізраїлі на наступні пару тижнів
УЄФА перенесла всі жовтневі матчі, які мали відбутися в Ізраїлі
9 жовтня, 08:19
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
13 жовтня, 23:51
ХАМАС розпочав нову операцію проти Ізраїлю
ЗМІ: Ізраїль може офіційно оголосити війну ХАМАСу
7 жовтня, 11:16
Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
16 жовтня, 09:11
Китай отримав із Росії на 25% більше нафти, ніж минулого року
Китай цього року здійснює рекордні закупки нафти й газу в Росії
19 жовтня, 07:08
США допоможуть Ізраїлю із безпекою
США передадуть Ізраїлю дві системи ПРО «Залізний купол»
25 жовтня, 08:18

Політика

Літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні
Літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні
Радбез ООН збирає засідання заради України
Радбез ООН збирає засідання заради України
Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії
Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії
Спікер Палати представників США запропонував пакет допомоги для Ізраїлю
Спікер Палати представників США запропонував пакет допомоги для Ізраїлю
Держдеп США відкинув заяви Росії про причетність України до погромів в Дагестані
Держдеп США відкинув заяви Росії про причетність України до погромів в Дагестані
Нетаньяху закликав ізраїльтян виїхати з Північного Кавказу
Нетаньяху закликав ізраїльтян виїхати з Північного Кавказу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
12K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
12K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
7388
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
6484
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення
5164
Розстріл окупантами родини з дітьми у Волновасі: з’явилися нові подробиці

Новини

Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Вчора, 07:44

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту