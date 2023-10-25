Ізраїль «готує урок» для ООН через гучні заяви Гутерреша про ХАМАС

Ізраїль заявив, що відмовлятиме у візах представникам ООН, щоб «дати їм урок»

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив, що країна відмовить у візах офіційним особам ООН після заяв генерального секретаря Антоніу Гутерреша, які нібито виправдовують жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

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«Через його зауваження ми відмовимо у видачі віз представникам ООН. Ми вже відмовили у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок», – сказав Ердан.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази.

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Під час свого виступу в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі Гутерреш заявив, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.

Гутерреш також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.

Раніше на заяву генсека ООН відреагував і міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. «Пане генеральний секретар, в якому світі ви живете? Безумовно, це не наш світ», – сказав Коен на спеціальному засіданні Радбезу ООН. Ізраїльський міністр також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що скасував заплановану зустріч з Гутеррешем.

До слова, Зеленський розповів, як завершити конфлікт на Близькому Сході.