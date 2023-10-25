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Ізраїль «готує урок» для ООН через гучні заяви Гутерреша про ХАМАС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль «готує урок» для ООН через гучні заяви Гутерреша про ХАМАС
Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС був нібито наслідком ізраїльської окупації
фото з відкритих джерел

Ізраїль заявив, що відмовлятиме у візах представникам ООН, щоб «дати їм урок»

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив, що країна відмовить у візах офіційним особам ООН після заяв генерального секретаря Антоніу Гутерреша, які нібито виправдовують жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Через його зауваження ми відмовимо у видачі віз представникам ООН. Ми вже відмовили у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок», – сказав Ердан.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази.

Під час свого виступу в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі Гутерреш заявив, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.

Гутерреш також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.

Раніше на заяву генсека ООН відреагував і міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. «Пане генеральний секретар, в якому світі ви живете? Безумовно, це не наш світ», – сказав Коен на спеціальному засіданні Радбезу ООН. Ізраїльський міністр також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що скасував заплановану зустріч з Гутеррешем.

До слова, Зеленський розповів, як завершити конфлікт на Близькому Сході.

Теги: Ізраїль ООН Антоніу Гутерріш ХАМАС візи

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