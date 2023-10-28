Операція Ізраїлю в секторі Гази. Яка позиція світу

Думки більшості країн щодо того, що відбувається на Близькому Сході, вже сформувалися

Влада Ізраїлю все ж таки ухвалила рішення розпочати наземну операцію в секторі Газа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Позиції більшості країн щодо того, що відбувається на Близькому Сході, вже сформувалися.

США та Європа підтримують Ізраїль. Вони навіть не проти його ідеї з наземною військовою операцією у Газі, але акцентують, щоб були обмежені її масштаб і часові рамки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоб знищення ХАМАСу проводилося без надмірних жертв серед мирного населення в секторі Газа. І бажано, щоб Ізраїль надав якесь бачення майбутнього Гази після ХАМАСу.

Сусідні країни, арабські держави регіону також хотіли б, щоб така операція Ізраїлю була обмежена або її не було зовсім. Ніхто не хоче, щоб вона переросла у регіональну війну.

Іран, офіційно роблячи заяви про неприпустимість наземної операції Ізраїлю в секторі Гази, насправді зацікавлений у ній. Сподіваючись, що Ізраїль тоді надовго загрузне у боях – і буде ослаблений, втратить частину союзників. Те саме можна сказати про росію, яка вважає, що ослаблення Ізраїлю буде ослабленням Штатів на Близькому Сході.