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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Операція Ізраїлю в секторі Гази. Яка позиція світу

glavcom.ua
Ізраїль почав операцію зі знищення ХАМАСу
фото: AP

Думки більшості країн щодо того, що відбувається на Близькому Сході, вже сформувалися

Влада Ізраїлю все ж таки ухвалила рішення розпочати наземну операцію в секторі Газа.

Позиції більшості країн щодо того, що відбувається на Близькому Сході, вже сформувалися.

США та Європа підтримують Ізраїль. Вони навіть не проти його ідеї з наземною військовою операцією у Газі, але акцентують, щоб були обмежені її масштаб і часові рамки.

Щоб знищення ХАМАСу проводилося без надмірних жертв серед мирного населення в секторі Газа. І бажано, щоб Ізраїль надав якесь бачення майбутнього Гази після ХАМАСу.

Сусідні країни, арабські держави регіону також хотіли б, щоб така операція Ізраїлю була обмежена або її не було зовсім. Ніхто не хоче, щоб вона переросла у регіональну війну.

Іран, офіційно роблячи заяви про неприпустимість наземної операції Ізраїлю в секторі Гази, насправді зацікавлений у ній. Сподіваючись, що Ізраїль тоді надовго загрузне у боях – і буде ослаблений, втратить частину союзників. Те саме можна сказати про росію, яка вважає, що ослаблення Ізраїлю буде ослабленням Штатів на Близькому Сході.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль Сектор Газа ХАМАС

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