ЦАХАЛ атакував водолазів ХАМАСу, які намагались проникнути до Ізраїлю

Ізраїльські військові продовжують шукати бойовиків ХАМАСу в районі кібуца Зікім

ВМС Ізраїлю завдали удару по групі водолазів ХАМАСу, яка намагалася проникнути на ізраїльську територію біля кібуца Зікім. Про це повідомляє ізраїльська Армія оборони.

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«Військово-морські сили Ізраїлю атакували осередок водолазів ХАМАСу, які намагалися проникнути на ізраїльську територію морем в районі кібуца Зікім. Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому містечку, з якого виїхали терористи в секторі Газа», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також підкреслили, що пошуки бойовиків ХАМАСу в цьому районі продовжуються.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Наразі підтверджено загибель 19 українців в Ізраїлі, а ще одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази відомо про трьох загиблих наших громадян.

Також «Главком» писав, що наземна операція Армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази відкладається зі «стратегічних міркувань». Очільник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві зазначив, що Армія оборони і Південне командування підготували «якісні наступальні заходи для досягнення цілей».