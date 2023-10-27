Нетаньяху відмовився підписати план вторгнення в Газу – NYT

Прем'єр остерігається давати дозвіл в односторонньому порядку, бо довіра громадськості до його керівництва вже знижується

Ізраїльські політичні та військові лідери розділилися в думках про те, чи варто проводити наземну операцію в Секторі Газа та як вона має виглядати. Про це повідомляє The New York Times.

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Журналісти поспілкувалися з 13 чиновниками, військовими та іноземними дипломатами. Деякі з них пов'язують затримку проведення операції з наміром дати учасникам переговорів більше часу для звільнення заручників. Деякі побоюються, що вторгнення може втягнути ЦАХАЛ у нерозв'язну міську битву, деякі – більшого конфлікту за участі «Хезболли».

Йдуть дебати щодо того, чи це буде велика операцією, чи декілька менших, а також, хто буде керувати Газою у разі її захоплення. Крім того, між військовим істеблішментом і частиною уряду є суперечка про те, що робити, якщо переговори проваляться.

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«Військове керівництво вже завершило розробку плану вторгнення, але пан Нетаньяху розлютив старших офіцерів, відмовившись підписати його – частково тому, що він хоче отримати одностайне схвалення від членів військового кабінету, який він сформував після нападу 7 жовтня», – пишуть журналісти.

Аналітики вважають, що прем'єр остерігається давати дозвіл в односторонньому порядку, бо довіра громадськості до його керівництва вже знижується, і його можуть звинуватити у випадку провалу.

Відзначається, що взаємні підозри між військовими та Нетаньяху настільки глибокі, що держслужбовці заборонили військовим приносити записуюче обладнання на засідання Кабміну.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

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Нещодавно палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».