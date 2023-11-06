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Стало відомо, скільки коштуватиме Ізраїлю війна з ХАМАСом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, скільки коштуватиме Ізраїлю війна з ХАМАСом
$51 млрд становить близько 10% ВВП Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Війна коштуватиме Ізраїлю понад $50 млрд

Війна з бойовиками ХАМАСу в Секторі Гази обійдеться Ізраїлю у $51 млрд. Про це пише Calcalist з посиланням на дані міністерства фінансів Ізраїлю.

Така оцінка базується на припущенні, що війна з ХАМАСом триватиме від 8 до 12 місяців, без участі ліванської «Хезболли», Ірану чи Ємену. Враховується, що близько 350 тис. мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.

Видання вважає оцінку в 200 млрд шекелів ($51 млрд), що становить близько 10% ВВП Ізраїля, оптимістичною. 

Зазначається, що половина витрат припадає на оборону, що становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд – компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів – реабілітація постраждалих.

Нагадаємо, голова Центробанку Греції Янніс Стурнарас змалював можливий вплив війни в Ізраїлі на економіку ЄС. Грецький фінансист упевнений, що конфлікт на Близькому Сході вже призвів до зростання інфляції у короткостроковій перспективі та стагнації у середньостроковій.

Раніше понад 300 впливових економістів написали відкритий лист до ізраїльської влади із своїми невтішними прогнозами щодо економіки та бюджету країни.

До слова, в Ізраїлі нове арабо-ізраїльське загострення дуже вдарило по економіці. Поки Ізраїль переживає найкривавішу атаку на її територію із 7 жовтня, торгівля, робота кафе та ресторанів на напівпорожніх вулицях місць занепадає.

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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