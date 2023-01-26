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Хитрий план: як «впертість» Німеччини забезпечила поставки  американських танків в Україну

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Хитрий план: як «впертість» Німеччини забезпечила поставки  американських танків в Україну
фото wikimedia.org

Олаф Шольц фактично змусив партнерів з США зміцнити безпеку Європи, вважає німецька преса

 

Критика на адресу керівництва Німеччини через повільність в питаннях згоди на надання Україні танків Leopard не є виправданою. Завдяки рішучості та наполегливості канцлера Олафа Шольца американці зараз постачають українцям бойові танки «в унісон з німцями, нідерландцями, поляками, балтійцями та фінами», пише видання Die Welt.

«Європейська безпека немислима без американського захисту. Наполегливо повторюючи цю думку, канцлер Шольц знову вплутав американців у справи Європи, чим  зміцнив її власну безпеку», – пише оглядач Жак Шустер.

За його словами, ще з холодної війни для європейців існувало одне найважливіше правило: «Америка повинна бути і залишатися європейською державою». Цей принцип дотримувався неухильно навіть за часів «політики розрядки»: не дарма під заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі, який було затверджено 1 серпня 1975 у Гельсінкі, свої підписи поставили не тільки європейські країни і СРСР, а й США. Тож забезпечувати захист від агресора Європа та США мають також разом.

Автор статті акцентує, якщо поставляти танки в Україну будуть збройні сили Німеччини (Бундесвер), то Німеччина вже не зможе захищати територію НАТО власними сучасними танковими формуваннями. Відповідно, вже зараз треба подумати про можливу нестачу та замовити нову техніку. «З огляду на те, як налаштований президент Росії Володимир Путін, не можна ані на секунду виключити, що він розширить конфлікт», – пише Die Welt.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

Того ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 одиниці бойових танків Abrams M1.

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Теги: Німеччина Олаф Шольц США танки

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