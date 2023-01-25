Танкова коаліція, співпраця в артилерії, рішення ЮНЕСКО та ЄСПЛ: звернення Зеленського (відео)

Україна має сформувати «танковий кулак свободи», після ударів якого тиранія вже не підніметься

Основні події середи, 25 березня, були пов’язані з рішеннями партнерів України щодо постачання нашій військовим танків. Після оголошення рішення Німеччини про передачу 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу та дозволу на реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів, Володимир Зеленський особисто поспілкувався з канцлером цієї країни Олофом Шольцом. Президент України висловив вдячність усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи.

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Не менш важливим для нашої країни стали новини про готовність США поставити українським військовим танки Abrams. Зеленський подякував пану президенту Байдену, Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства.

«Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься», – сказав Президент України.

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Співпраця з НАТО та ООН

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про перемовини з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інших аспектів оборонної співпраці. Україна зацікавлена у тому, щоб було відкрите постачання далекобійних ракет.

«Важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України… Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії…», – наголосив Зеленський.

Адже від цієї агресії щодня страждають українці. В тому числі ті, кого окупанти силою депортували в Росію. Саме про них голова держави сьогодні розмовляв із Верховним комісаром ООН у справах біженців. Президент України наголосив на необхідності створення механізму, об захищати й повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності всіх, хто винен у депортаціях.

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Одеса під захистом ЮНЕСКО

Володимир Зеленський у своєму зверненні також підкреслив важливість рішення, яке сьогодні було прийнято ЮНЕСКО щодо внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини. «Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна й світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору й ударів. Це – факти», – зауважив він.

Окрему увагу головнокомандувач приділив новині про те, що Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини. «Це поки проміжне юридичне рішення. Але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію, і так само масштабно з юридичного погляду, як масштабно Росія вклалася у це зло», – заявив Володимир Зеленський.