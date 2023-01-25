Головна Світ Політика
search button user button menu button

Танкова коаліція, співпраця в артилерії, рішення ЮНЕСКО та ЄСПЛ: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Танкова коаліція, співпраця в артилерії, рішення ЮНЕСКО та ЄСПЛ: звернення Зеленського (відео)

Україна має сформувати «танковий кулак свободи», після ударів якого тиранія вже не підніметься

Основні події середи, 25 березня, були пов’язані з рішеннями партнерів України щодо постачання нашій військовим танків. Після оголошення рішення Німеччини про передачу 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу та дозволу на реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів, Володимир Зеленський особисто поспілкувався з канцлером цієї країни Олофом Шольцом. Президент України висловив вдячність усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи.

Не менш важливим для нашої країни стали новини про готовність США поставити українським військовим танки Abrams. Зеленський подякував пану президенту Байдену, Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства. 

«Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься», – сказав Президент України.

Співпраця з НАТО та ООН

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про перемовини з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інших аспектів оборонної співпраці. Україна зацікавлена у тому, щоб було відкрите постачання далекобійних ракет. 

«Важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України… Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії…», – наголосив Зеленський.

Адже від цієї агресії щодня страждають українці. В тому числі ті, кого окупанти силою депортували в Росію. Саме про них голова держави сьогодні розмовляв із Верховним комісаром ООН у справах біженців. Президент України наголосив на необхідності створення механізму, об захищати й повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності всіх, хто винен у депортаціях.

Одеса під захистом ЮНЕСКО

Володимир Зеленський у своєму зверненні також підкреслив важливість рішення, яке сьогодні було прийнято ЮНЕСКО щодо внесення  історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини. «Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна й світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору й ударів. Це – факти», – зауважив він.

Окрему увагу головнокомандувач приділив новині про те, що Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини. «Це поки проміжне юридичне рішення. Але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію, і так само масштабно з юридичного погляду, як масштабно Росія вклалася у це зло», – заявив Володимир Зеленський.

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Танкова коаліція, співпраця в артилерії, рішення ЮНЕСКО та ЄСПЛ: звернення Зеленського (відео)
Танкова коаліція, співпраця в артилерії, рішення ЮНЕСКО та ЄСПЛ: звернення Зеленського (відео)
Швейцарія вирішила повноцінно запровадити дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ
Швейцарія вирішила повноцінно запровадити дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Норвегія підтвердила, що передасть танки в Україну
Норвегія підтвердила, що передасть танки в Україну
Байден офіційно оголосив про передачу Україні танків Abrams
Байден офіційно оголосив про передачу Україні танків Abrams
Окупація Донбасу: Європейський суд із прав людини визначився з датами вторгнення
Окупація Донбасу: Європейський суд із прав людини визначився з датами вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7855
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
7729
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
6980
Президент підписав новий каральний закон для ЗСУ
6691
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Сьогодні, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Сьогодні, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Сьогодні, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту