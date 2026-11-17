За словами міністра, у 2027 році Україна планує подвоїти постачання безпілотників

Сьогодні, 17 листопада, міністр оборони України Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Президент та наша переговорна команда шукають дипломатичні шляхи завершення війни. Європа має відігравати ключову роль у цих зусиллях. Наше з вами завдання як міністрів оборони – зробити так, щоб позиція і України, і Європейського Союзу у цих переговорах була сильною», – підкреслив очільник Міноборони.

За словами міністра, у 2027 році Україна планує подвоїти постачання безпілотників, які мають становити понад половину потреб в озброєнні. Він наголосив на важливій ролі кредиту ЄС у нарощуванні постачань дронів та висловив сподівання на подальшу фінансову підтримку. Також Україна пропонує розвивати спільне виробництво безпілотників у Європі та закуповувати їх коштом кредиту ЄС і двосторонньої допомоги партнерів.

«Окремий пріоритет – захист неба. Україна посилює бойову авіацію та зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) для протидії реактивним дронам, масштабує доступніші засоби. Проти балістики Сили оборони діють асиметрично: за останні кілька місяців уражено 14 російських пускових установок балістичних ракет. Водночас Україна потребує перехоплювачів до Patriot та пропонує практичне рішення: партнери можуть передати ракети з наявних запасів в обмін на нові, які Україна вже законтрактувала», – йдеться у повідомленні.

Міністр також озвучив оборонну потребу України на 2027 рік. «Ми маємо знайти рішення, яке дозволить нам своєчасно профінансувати оборону у 2027 році. Чим швидше воно буде ухвалене, тим більше можливостей матиме Україна для виробництва та закупівлі зброї, посилення захисту війська і завчасного планування операцій», – сказав він.

Хмара назвав два шляхи закриття потреби: додаткове фінансування від ЄС та додаткова двостороння допомога.

Нагадаємо, 17 листопада міністр оборони України Євгеній Хмара розпочав роботу у Брюсселі, де відбудеться засідання у форматі «Рамштайн».

До слова, Зеленський повідомив, що планує долучитися онлайн до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Серед головних тем зустрічі – посилення української протиповітряної оборони, постачання винищувачів F-16 та підтримка енергетики.