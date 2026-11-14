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«Дуже просимо». Зеленський анонсував головні теми наступного «Рамштайну»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Дуже просимо». Зеленський анонсував головні теми наступного «Рамштайну»
Окремо на засіданні планують порушити питання енергетичної підтримки українських міст
фото: Офіс президента України

Україна проситиме партнерів про додаткові ракети для систем ППО та винищувачі F-16, а також серед пріоритетів – забезпечення українських міст пальним, генераторами й автобусами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що планує долучитися онлайн до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного тижня. Серед головних тем зустрічі – посилення української протиповітряної оборони, постачання винищувачів F-16 та підтримка енергетики. Про це глава держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, Україна звернулася до європейських партнерів із проханням надати частину їхніх запасів ракет PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони. Президент зазначив, що Київ просить союзників визначити, яку частку наявних боєприпасів вони можуть передати Україні.

«Сказали, скільки в європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже їх просимо», – сказав Зеленський.

Ще один пріоритет – додаткові винищувачі F-16. За словами президента, Україні потрібно у 2,5 раза більше літаків одночасно в небі, ніж вона використовує зараз. Наявні винищувачі не можуть постійно виконувати бойові завдання, оскільки потребують ремонту та оновлення.

«Дуже просимо і літаки F-16. Є ліміти щодо використання, бо літаки не нові. На сьогодні нам потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі, ніж та кількість, яку ми застосовуємо», – зазначив глава держави. Він додав, що над цим питанням Україна також працює зі США.

Окремо на засіданні планують порушити питання енергетичної підтримки українських міст. Кабінет міністрів підготував спеціальні проєкти допомоги для Києва, Дніпра, Харкова, Херсона та Запоріжжя. Йдеться про забезпечення дизельним пальним, бензином, дизельними генераторами та автобусами.

Зеленський пояснив, що автобуси можуть знадобитися в разі обмеження роботи електротранспорту через перебої з електропостачанням. Україна розраховує отримати необхідну допомогу під час «Рамштайну» та зустрічі Коаліції охочих у Берліні 19 листопада.

Крім того, президент повідомив про домовленість із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо співпраці українського уряду з європейським офісом, який координує реагування на стихійні лиха та катастрофи. Така взаємодія, за словами Зеленського, може допомогти Україні залучати підтримку під час масштабних блекаутів.

Варто нагадати, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» запланували на 17 листопада 2026 року. Зустріч міжнародних партнерів відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під спільним головуванням Великої Британії та Німеччини.

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Теги: Володимир Зеленський війна переговори озброєння

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