Глави МЗС країн G7 включили допомогу Україні до порядку денного зустрічі

Міністри G7 винесла питання України та Чорнобиля на переговори в Парижі

Країни «Групи семи» пообіцяли надати €260 млн на відновлення захисної арки Чорнобильської атомної електростанції після російського удару

Міністри закордонних справ країн G7 проведуть 9–10 листопада зустріч у Парижі, присвячену, зокрема, військовій та фінансовій підтримці України. Окремо міжнародні донори обговорять фінансування ремонту захисної споруди Чорнобильської АЕС, пошкодженої російським безпілотником у лютому 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

До переговорів долучиться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. На 10 листопада заплановано окрему сесію G7, присвячену підтримці України. Учасники обговорять посилення протиповітряної оборони, фінансову допомогу та забезпечення стабільності української енергетичної системи.

Напередодні, 9 листопада, Франція, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку проведуть у Парижі донорську конференцію, присвячену терміновому ремонту захисної арки Чорнобильської АЕС.

Захисну арку Чорнобильської АЕС пошкодив російський безпілотник 14 лютого 2025 року. Новий безпечний конфайнмент накриває залишки четвертого енергоблока станції та забезпечує можливість безпечного демонтажу старого саркофага, спорудженого після аварії 1986 року. Відновлення конструкції необхідно завершити до 2030 року.

Варто зазначити, що зустріч у Парижі також стане першим закордонним візитом державного секретаря США Марко Рубіо після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Очікується, що під час переговорів американська делегація представить союзникам зовнішньополітичні пріоритети адміністрації президента Дональда Трампа на завершальні два роки його президентства.

Держсекретар також відкинув припущення про суттєвий вплив результатів виборів на переговори з міжнародними партнерами. За його словами, американські союзники добре розуміють особливості політичної системи США та самі мають досвід внутрішньополітичних суперечностей.

Крім представників G7 та України, до зустрічі в Парижі долучаться делегації Бразилії, Південної Кореї, Єгипту та Саудівської Аравії. Учасники планують обговорити дипломатичні зусилля для завершення воєн в Україні та Ірані, економічне співробітництво й діяльність міжнародних організацій.

Зустріч відбудеться на тлі напружених відносин між США та європейськими союзниками. Серед головних причин розбіжностей: тарифна політика Вашингтона, позиція адміністрації Трампа стосовно російсько-української війни та заяви американського президента про намір приєднати Гренландію, яка входить до складу Королівства Данія.

За даними видання, додаткове занепокоєння європейських дипломатів викликала нещодавня зустріч Трампа з головним російським переговорником у Білому домі, яка відбулася без участі українських представників. Після переговорів американський президент заявив про наближення масштабної домовленості між США та Росією, яка стосуватиметься України та всієї Європи.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку раніше повідомив про недостатність залучених міжнародних коштів для повного відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС. Для завершення ремонту до 2030 року необхідне додаткове фінансування з боку міжнародних партнерів.