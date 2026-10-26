Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото)

Унаслідок російського влучання виникла пожежа

Зранку 26 жовтня російські терористи атакували Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлось без поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Унаслідок атаки постраждали люди.

Також близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

Як повідомлялося, російська терористична армія атакувала Чернігівщину. Унаслідок цього травмовано двох людей.

До слова, 25 жовтня ввечері у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.