Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото)
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
фото: Михайло Семікін/Telegram

Унаслідок російського влучання виникла пожежа

Зранку 26 жовтня російські терористи атакували Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото) фото 1
Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото) фото 2

За попередніми даними, обійшлось без поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Унаслідок атаки постраждали люди.

Також близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

Як повідомлялося, російська терористична армія атакувала Чернігівщину. Унаслідок цього травмовано двох людей.

До слова, 25 жовтня ввечері у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки
Сьогодні, 04:11
Інформація про стан потерпілих та інші наслідки російської атаки уточнюється
Росія атакувала Харків реактивним дроном: є загиблий та четверо постраждалих
Вчора, 01:49
Зеленський наголосив на необхідності продовжувати діалог з американськими та європейськими партнерами
Переговори в Норвегії: ключові заяви учасників
20 жовтня, 20:12
Очільник ОВА наголосив, що на Донеччині не залишилося безпечних місць
На Донеччині буде запроваджено 19-годинну комендантську годину
19 жовтня, 16:48
Оцінки російського диктатора про ситуацію на Запоріжжі є не більш ніж пропагандою
Путін заявив, що армії РФ залишилося 5 км до Запоріжжя: яка ситуація насправді
16 жовтня, 19:49
ЗСУ вибили росіян біля Вовчанська
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
6 жовтня, 09:40

Події в Україні

Повітряні сили пояснили, чим Росія пожертвувала, щоб реактивні шахеди долітали до Львова
Повітряні сили пояснили, чим Росія пожертвувала, щоб реактивні шахеди долітали до Львова
У Києві друга повітряну тривога від початку доби тривала 4 хвилини
У Києві друга повітряну тривога від початку доби тривала 4 хвилини
Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото)
Окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2026 року
Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди
Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
129K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua