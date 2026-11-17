Сьогодні, 17 листопада, міністр оборони України Євгеній Хмара розпочав роботу у Брюсселі, де відбудеться засідання у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Хмара під час зустрічі з міністром оборони Фінляндії Антті Гяккяненом підписав меморандум про спільне виробництво оборонної продукції у Фінляндії.

«Меморандум створює основу для виробництва українських оборонних систем у Фінляндії, передачі технологій та розвитку спільних оборонних рішень. Документ також передбачає поглиблення співпраці між оборонними промисловостями двох країн та створює можливості для спільних досліджень і розробок», – йдеться у повідомленні.

Міністерство пояснило, що під час активних бойових дій більша частина продукції, виробленої в межах такої співпраці, пріоритетно спрямовуватиметься на потреби оборони України.

«Розвиток спільних виробництв – один із наших пріоритетів. Україна має технології та бойовий досвід, Фінляндія – сильну промислову базу. Об’єднуємо наші переваги, щоб швидше отримувати більше якісного озброєння для українських воїнів і водночас посилювати оборонні спроможності наших країн», – зауважив Євгеній Хмара.

Меморандум також передбачає розвиток спільних досліджень і розробок нових оборонних систем, а також сприяння інвестиціям у підприємства ОПК обох країн. Фінська сторона допомагатиме налагоджувати співпрацю між компаніями та супроводжувати необхідні для спільного виробництва дозвільні процедури. Для координації співпраці сторони планують створити спільну керівну раду, яка визначатиме пріоритети, розглядатиме нові проєкти та сприятиме передачі технологій і запуску спільних виробництв.

Під час зустрічі також обговорили подальше посилення української ППО напередодні зими. Євгеній Хмара подякував Фінляндії за передані минулого місяця 20-мм боєприпаси та обговорив із фінським колегою подальше постачання засобів протиповітряної оборони.

До слова, Зеленський повідомив, що планує долучитися онлайн до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Серед головних тем зустрічі – посилення української протиповітряної оборони, постачання винищувачів F-16 та підтримка енергетики.