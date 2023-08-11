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Хунта Нігеру пригрозила вбити президента у разі вторгнення до країни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хунта Нігеру пригрозила вбити президента у разі вторгнення до країни
Мохамед Базум
фото: AFP

Західноафриканські союзники готуються відновити демократію в Нігері військовим шляхом

Хунта Нігеру заявила, що вб'є законного президента країни Мохамеда Базума, якщо сусідні африканські держави спробують здійснити військове вторгнення для поновлення його правління. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох західних чиновників.

Як відомо, західноафриканський блок країн ЕКОВАС розпорядився про розгортання «резервних сил» для відновлення демократії в Нігері. Хоча наразі немає подробиць про склад цих сил, місцезнаходження та строки розгортання.

Західний військовий чиновник повідомив, що представники хунти заявили про загрозу Базуму заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд під час її візиту до Нігеру цього тижня. Базум, відсторонений від влади військовими, стверджує, що його утримують у заручниках у його резиденції.

Зазначається, що лідери дев'яти з 15 країн-членів ЕКОВАС зустрілися 10 серпня у столиці Нігерії Абуджі, щоб обговорити свої подальші кроки після того, як нігерська хунта проігнорувала їхню вимогу відновити Базума на посаді президента до 6 серпня.

На прохання журналістів роз'яснити ситуацію президент комісії ЕКОВАС Омар Аліє Турей лише підтвердив «рішення військової влади в субрегіоні про розгортання резервних сил співтовариства». За його словами, було обговорено питання фінансування і вжито відповідних заходів. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей. Повстанці взяли в полон законного президента країни Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку і закликав міжнародну спільноту допомогти відновити конституційний лад у країні. 

Відомо, що військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави». 

До слова, чотири країни Африки готові залучити своїх військових для вторгнення в Нігер.

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Теги: Африка держпереворот

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