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Нігер закриває повітряний простір: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нігер закриває повітряний простір: названо причину
Лідер хунти генерал Абдурахман Чіані виступає на демонстрації прихильників перевороту в Ніамеї 6 серпня
фото: Bloomberg

У Нігері в неділю заявили про закриття повітряного простору для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн

Військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави». Ця ситуація виникла на тлі закінчення в неділю крайнього терміну для поновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума. Про це повідомляє Bloomberg.

Західноафриканські сусіди встановили дедлайн, який може відкрити можливість для інтервенції в Нігер. Попри це, наразі не спостерігається жодних ознак воєнних дій. Лідери перевороту у Нігері стверджують, що проти них також розгортаються подібні дії.

Як заявив представник хунти Амаду Абдраман в ефірі державної телекомпанії Tele Sahel, планування цієї війни «було здійснено», і попереднє розгортання сил для участі у ній «почалося у двох країнах Центральної Африки».

У Нігері в неділю заявили про закриття повітряного простору для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, включаючи Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівію та Чад, які висловилися проти військового втручання.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Як відомо, президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні. 

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Теги: полон військові напад президент звільнення ПВК Вагнера

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