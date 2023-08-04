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Президент Нігеру закликає світ врятувати країну від Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Нігеру закликає світ врятувати країну від Росії
Президент Нігеру Мохамед Базум
фото з відкритих джерел

«Терористичні рухи обов’язково скористаються нестабільністю Нігеру, використовуючи нашу країну як плацдарм для нападу на сусідні країни»

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні. Про це передає The Washington Post.

«У цю скрутну для нас годину я закликаю уряд США та всю міжнародну спільноту допомогти нам відновити конституційний порядок. Боротьба за наші спільні цінності, включаючи демократичний плюралізм і повагу до верховенства права, є єдиним способом досягти сталого прогресу в боротьбі з бідністю та тероризмом. Народ Нігеру ніколи не забуде вашу підтримку в цей ключовий момент нашої історії», – заявив Базум.

Базум наголошує, що в іншому випадку весь центральний регіон Сахелю може підпасти під вплив Росії через групу «Вагнера», жорстокий тероризм якої був повною мірою продемонстрований під час війни РФ проти України.

«Боко Харам» та інші терористичні рухи обов’язково скористаються нестабільністю Нігеру, використовуючи нашу країну як плацдарм для нападу на сусідні країни та підриву миру, безпеки та свободи в усьому світі», – додав він.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

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Теги: Нігерія переворот росія

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