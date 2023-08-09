Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу

Збереження режиму, встановленого в ході державного перевороту, матиме вплив на процеси не місцевого, а регіонального та континентального масштабу

Російська ПВК «Вагнер» причетна до військового перевороту в Нігері

Світ не змінюється.

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Він вже змінився.

Маємо це врахувати: якщо за тиждень чи два військовій хунті не прилетить «Томагавк» у кабінет, США вилетять з цього регіону у неприродний спосіб.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен, аналізуючи розвиток ситуації на Африканському континенті після вчорашньої зустрічі своєї заступниці Вікторії Нуланд з представниками військової хунти Нігеру, зазначив, що головним вигодонабувачем дестабілізації в цьому регіоні Африки стає російська ПВК «Вагнер». За даними російських пропагандистських воєнних медіа, для участі в майбутніх бойових діях в Нігері передислоковуються близько 1500 чол. о/с ПВК «Вагнер» додатково до присутніх на території таких сусідніх держав, як Малі та Центрально-Африканська республіка. Існують дані стосовно звернення представників військової хунти Нігеру до командування російських найманців, дислокованих у Малі.

Наслідки: Збереження режиму, встановленого в ході державного перевороту 26 липня 2023 р. в Нігері, матиме вплив на процеси не місцевого, а регіонального та континентального масштабу. Витіснення з Нігеру військової присутності таких держав, як США та Франція з наступною заміною їх стабілізаційної ролі регулярними чи гібридними підрозділами зс рф означатиме відчутну та значущу геополітичну поразку держав Заходу на Африканському континенті.

Наслідками такої ситуації може стати загальне падіння авторитету США та союзників у світі, зростання ролі та впливу КНР і рф, консолідацію та активізацію клептократичних авторитарних режимів по всьому світі.