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Переворот у Нігері: країни Західної Африки пригрозили повстанцям введенням військ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Переворот у Нігері: країни Західної Африки пригрозили повстанцям введенням військ
Лідери країн-учасниць ЕКОВАС зібралися на позачерговому саміті
фото: ecowas.int

Західноафриканські держави ввели проти Нігеру санкції

Країни-учасниці Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) домовилися ввести війська в Нігер, якщо через тиждень повстанці не повернуть владу законному президенту Мохамеду Базуму. Про це йдеться в комюніке позачергового саміту ЕКОВАС.

Як повідомляється, у саміті взяли участь президенти Беніну, Кот д'Івуару, Гамбії, Гани, Гвінеї-Бісау, Нігерії, Сенегалу, Того, а також міністри закордонних справ Кабо-Верде та Ліберії і високий представник Сьєрра-Леоне в Нігерії та ЕКОВАС. Крім того, був присутній неназваний представник президента Базума.

Країни ввели проти Нігеру санкції, які передбачають закриття кордонів, відміну авіарейсів, припинення фінансових операцій та замороження національних активів. Держави-учасниці ЕКОВАС наголосили, що якщо через тиждень конституційний лад у країні не буде відновлено, вони готові здійснити військове вторгнення.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

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Теги: Африка держпереворот санкції

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