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Чотири країни Африки готують вторгнення до Нігеру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чотири країни Африки готують вторгнення до Нігеру
Африканські дипломати та офіційні особи не виключають військового вторгнення до Нігеру
фото: Siegfried Modola / Reuters (ілюстративне)

Нігерія, Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін готові направити свої війська на боротьбу з хунтою

Чотири країни Африки готові залучити своїх військових для вторгнення в Нігер, де нещодавно відбувся державний переворот. Про це повідомляє французьке видання RFI.

Зазначається, що наразі дипломати та офіційні особи, які перебувають у столиці Нігерії, не виключають військового вторгнення до Нігеру.

«Така операція все ще розглядатиметься, навіть якщо всі зусилля будуть спрямовані на деескалацію та вихід із кризи шляхом діалогу», – пише видання.

У матеріалі також сказано, що Нігерія готова стати лідеркою такої операції та надати більше половини своїх військ, якщо в цьому буде потреба. Крім того, станом на зараз своїх солдатів у Нігер готові направити Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін.

«План начальників штабів передбачав для вторгнення 25 000 солдатів. Найбільший контингент прибуде з Нігерії, де її президент Бола Тінубу пообіцяв нульову толерантність до переворотів», – мовиться в публікації видання.

Водночас, за інформацією Al Arabiya, неподалік президентського палацу та аеропорту в столиці Нігеру вже фіксуються елітні сили армії країни. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей. Повстанці взяли в полон законного президента країни Мохамеда Базума.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку і закликав міжнародну спільноту допомогти відновити конституційний лад у країні. 

Відомо, що військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави». 

Крім того, лідери військової хунти не дозволили виконуючій обов'язки заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд зустрітися з поваленим президентом Базумом, який перебуває під «домашнім арештом».

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Теги: Африка Нігерія держпереворот

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