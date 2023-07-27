Держпереворот у Нігері: чи причетний «Вагнер»

Внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі

У західноафриканській державі Нігер стався військовий переворот, повалений законно обраний президент Мохамед Базум. Про це повідомляє катарський телеканал Аль-Джазіра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлення про захоплення влади зачитав полковник Амаду Абдраман, який виступав від імені армії та сил безпеки: «Кордони країни закриті, і по всій країні оголошено комендантську годину». Він застеріг іноземні держави від втручання у внутрішню політику Нігеру.

Внаслідок дій 26-27 липня влада в країні захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

26 липня стало відомо, що група бійців президентської гвардії виступила проти президента Нігера Мохамеда Базума. Вони заблокували президентський палац у Ніамеї. Канцелярія президента заявляла про готовність армії атакувати бунтівників. Але цього не сталося, багато військових підтримали бунтівників.

Мохамед Базум та міністр внутрішніх справ Хамаду Сулей заарештовані президентською гвардією та утримуються у президентському палаці в Ніамеї, пише The Guardian.

Нігер – західноафриканська країна з населенням понад 24 млн людей, яка є однією з найбідніших у світі. Понад 80% території держави розташовано в пустелі Сахара. Нігер здобув незалежність від Франції 1960 року. Від того часу в африканській країні відбулися чотири військові перевороти.

США, країни ЄС та ООН закликали терміново звільнити президента Нігеру

«Я розмовляв із президентом Базумом раніше сьогодні вранці і чітко дав зрозуміти, що США рішуче підтримують його як демократично обраного президента Нігеру. Ми закликаємо до його негайного звільнення», – сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

«Європейський Союз із великим занепокоєнням стежить за поточними подіями в Ніамеї (столиця Нігеру – «Главком») після заколоту частини президентської гвардії в резиденції президента Мохамеда Базума. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку Президента Базума… Нігер є важливим партнером Європейського Союзу в регіоні Сахель, і його дестабілізація не відповідає нічиїм інтересам в країні, в регіоні або за його межами», – наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Нігерії Бола Тінубу прокоментував переворот у Нігерії, заявивши, що «Економічне співтовариство країн Західної Африки не погодиться з діями, які перешкоджають нормальному функціонуванню законної влади в Нігері».

Як пише видання The Financial Times, повалення Базума сталося після низки військових переворотів у Західній Африці, у тому числі в сусідніх Малі та Буркіна-Фасо. Лідери перевороту 2021 року в Малі за підтримки ПВК «Вагнер» вигнали французькі війська.

Президент Базум послідовно виступав за демократичні принципи, прогресивне ставлення до прав жінок та освіти, а також домагався допомоги країн Заходу у боротьбі з терористами на території континенту. Крім того, Базум був одним із небагатьох африканських лідерів, який відмовився брати участь у путінському саміті «Росія – Африка» 27-28 липня, який розпочався в Петербурзі цього тижня.

Чи є слід ПВК «Вагнер»

Зазначимо, що протягом кількох років ПВК «Вагнер» під керівництвом Євгена Пригожина міцно облаштувалась у різних державах Африки, охоплених конфліктами. Основними завданнями угруповання є співпраця з владою тих країн, де є джерела сировини, і контроль місцевого бізнесу.

Більше того президентську охорону деяких країн Африки тренували «вагнерівців».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі залишається неясною основна причина та обставини напруженості між профранцузьким президентом Нігеру і його проросійською охороною.

За даними місцевих ЗМІ, ймовірним ватажком в Нігері може стати Моді Саліф, який має контакти з Малі, що відзначилася співпрацею з ПВК «Вагнер». Ситуація, що склалася, може допомогти ПВК зміцнити своє становище у Центральній Африці.

Нагадаємо, у Нігері відбувся державний переворот, унаслідок якого військові скинули президента країни Мохамеда Базума.

До слова, очільники переважної частини африканських країн бойкотуватимуть саміт Росія – Африка. 38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на цю подію.