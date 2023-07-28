Президент Нігеру відмовився подавати у відставку

Офційно президент Нгеру не відмовився від своїх повноважень

Досі не є остаточно зрозумілим, хто управляє Нігером

У західноафриканській державі Нігер стався військовий переворот, повалений законно обраний президент Мохамед Базум. За даними видання Associated Press, через два дні після того, як бунтівники з президентської гвардії затримали главу країни Мохамеда Базума, і досі незрозуміло, хто керує країною.

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При цьому сам Базум відмовляється піти у відставку. Водночас бунтівники не назвали імені свого лідера, який міг би обійняти президентську посаду. Переговори чинної влади з бунтівниками продовжуються, проте невідомо, хто саме в них бере участь, пише Associated Press із посиланням на власні джерела.

Деякі з останніх публічних повідомлень від уряду включали твіт президента в четвер, який заявив, що демократія переможе, і заклик міністра закордонних справ Хассумі Массуду в медіа-каналі France 24 до нігерців виступити проти заколоту.

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Президент Франції Макрон заявив, що Франція підтримує регіональні організації, зокрема Економічну спільноту західноафриканських держав (ECWAS), «у рішеннях, які їм доведеться прийняти – щодо посередництва або засудження та санкцій проти заколотників, якщо вони досягнуть прогресу та завершать свій план».

Аналітики кажуть, що переворот загрожує кардинально змінити взаємодію міжнародного співтовариства з регіоном Сахель (великий регіон із населенням близько 100 млн осіб, на території якого розташовані п'ять країн: Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер та Чад, що входять до Сахельської групи п'яти – «Главком»).

Нігер може втратити мільйони доларів у вигляді військової допомоги та допомоги, яку Сполучені Штати та європейські країни нещодавно надали, намагаючись допомогти в боротьбі з ісламським екстремізмом.

На початку 2021 року Сполучені Штати заявили, що починаючи з 2012 року надали Нігеру понад 500 мільйонів доларів на військову допомогу та навчальні програми, що є однією з найбільших таких програм підтримки в Африці на південь від Сахари. Європейський Союз на початку цього року розпочав військову навчальну місію в Нігері вартістю 27 мільйонів євро.

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У четвер віце-президент США Камала Гарріс заявила, що «суттєва співпраця країни з урядом Нігеру залежить від подальшої відданості Нігеру демократичним стандартам».

Оскільки зберігається невизначеність щодо того, хто головний, незахищеність може погіршитися. «Офіцери армії будуть зайняті позиціонуванням у боротьбі за владу та відмовляться від боротьби з джихадистами», — прокоментував керівник програми Сахель у Фонді Конрада Аденауера Ульф Лессінг.

Правозахисні групи також попереджають, що цивільні особи зазвичай несуть основний тягар подібних заколотів. «Під час державного перевороту перші жертви завжди одні й ті самі: найуразливіші – жінки та діти», – сказала генеральний секретар Міжнародної федерації прав людини Дрісса Траоре.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в країні захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.