Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Нігеру відмовився подавати у відставку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Нігеру відмовився подавати у відставку
Офційно президент Нгеру не відмовився від своїх повноважень
фото з відкритих джерел

Досі не є остаточно зрозумілим, хто управляє Нігером 

У західноафриканській державі Нігер стався військовий переворот, повалений законно обраний президент Мохамед Базум. За даними видання Associated Press, через два дні після того, як бунтівники з президентської гвардії затримали главу країни Мохамеда Базума, і досі незрозуміло, хто керує країною.

При цьому сам Базум відмовляється піти у відставку. Водночас бунтівники не назвали імені свого лідера, який міг би обійняти президентську посаду. Переговори чинної влади з бунтівниками продовжуються, проте невідомо, хто саме в них бере участь, пише Associated Press із посиланням на власні джерела.

Деякі з останніх публічних повідомлень від уряду включали  твіт президента в четвер, який заявив, що демократія переможе, і заклик міністра закордонних справ Хассумі Массуду в медіа-каналі France 24 до нігерців виступити проти заколоту.

Президент Франції Макрон заявив, що Франція підтримує регіональні організації, зокрема Економічну спільноту західноафриканських держав (ECWAS), «у рішеннях, які їм доведеться прийняти – щодо посередництва або засудження та санкцій проти заколотників, якщо вони досягнуть прогресу та завершать свій план».

Аналітики кажуть, що переворот загрожує кардинально змінити взаємодію міжнародного співтовариства з регіоном Сахель (великий регіон із населенням близько 100 млн осіб, на території якого розташовані п'ять країн: Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер та Чад, що входять до Сахельської групи п'яти – «Главком»).

Нігер може втратити мільйони доларів у вигляді військової допомоги та допомоги, яку Сполучені Штати та європейські країни нещодавно надали, намагаючись допомогти в боротьбі з ісламським екстремізмом.

На початку 2021 року Сполучені Штати заявили, що починаючи з 2012 року надали Нігеру понад 500 мільйонів доларів на військову допомогу та навчальні програми, що є однією з найбільших таких програм підтримки в Африці на південь від Сахари. Європейський Союз на початку цього року розпочав військову навчальну місію в Нігері вартістю 27 мільйонів євро.

У четвер віце-президент США Камала Гарріс заявила, що «суттєва співпраця країни з урядом Нігеру залежить від подальшої відданості Нігеру демократичним стандартам».

Оскільки зберігається невизначеність щодо того, хто головний, незахищеність може погіршитися. «Офіцери армії будуть зайняті позиціонуванням у боротьбі за владу та відмовляться від боротьби з джихадистами», — прокоментував керівник програми Сахель у Фонді Конрада Аденауера Ульф Лессінг.

Правозахисні групи також попереджають, що цивільні особи зазвичай несуть основний тягар подібних заколотів. «Під час державного перевороту перші жертви завжди одні й ті самі: найуразливіші – жінки та діти», – сказала генеральний секретар Міжнародної федерації прав людини Дрісса Траоре.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в країні захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

Читайте також: Причина перевороту у Нігері: світові ЗМІ оприлюднили свої версії
Теги: Франція Європейський союз Камала Гарріс влада демократія президент Африка переворот військові полон переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сеільний польсько-німецький проект з обслуговування танків Leopard 2 опинився під загрозою
Берлін та Варшава посварились через ремонт танків для України – Spiegel
3 липня, 09:07
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський відправиться до Туреччини: озвучено теми розмови з Ердоганом
7 липня, 00:30
У центрі уваги візиту будеоборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО
Зеленський анонсував візит до Чехії
6 липня, 20:11
Урсула фон дер Ляєн: «М'яч тепер на полі Росії і за цим спостерігає весь світ»
Президентка Єврокомісії закликала Путіна продовжити зернову угоду
14 липня, 09:49
Зеленський завершує турне країнами Європи у Туреччині
Зеленський прибув на зустріч із Ердоганом
7 липня, 20:37
Коли армія і суспільство перестають довіряти трубадурам влади – це дуже небезпечно, вважає Луценко
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
8 липня, 22:02
У Луцьку, у замку Любарта, президент провів тривалу нараду щодо ситуації в регіоні
«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову
9 липня, 17:45
Угорщина має два місяці, щоб усунути виявлені Єврокомісією недоліки
Угорщина отримала попередження від ЄС: деталі справи
15 липня, 06:32
Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище
Окупанти перекрили рух у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку: шукають, хто допомагає ЗСУ
24 липня, 09:34

Політика

Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ
Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ
Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина
Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ
Президент Нігеру відмовився подавати у відставку
Президент Нігеру відмовився подавати у відставку
Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги
Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги
Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard
Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
26K
Польща терміново збільшить свою армію
19K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
У Криму пролунали вибухи (відео)
12K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту