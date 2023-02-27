Кім Чен Ин показав свою спадкоємицю (фото)

У державних ЗМІ Чжу Е, якій приблизно 11 років, почали називати «шановною» та «любою»

Кім Чен Ин та його дочка Кім Чжу Е взяли участь у церемонії закладення фундаменту

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин знову вивів у люди свою доньку Кім Чжу Е, яка заклала разом із батьком фундамент для нових будинків, чим ще більше дав привід вважать що вн готує Чжу Е у наступниці. Державні ЗМІ КНДР вже почали називати спадкоємицю «шановною» та «улюбленою». Про це пише Daily Mail.

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Раніше Кім Чен Ин мобілізував молодих робітників для запуску житлового проєкту в Пхеньяні в районі Сопо та висунув амбітний план будівництва 50 000 будинків у столиці КНДР. І це незважаючи на те, що Північній Кореї пророкують чергову кризу та навіть голод.

Кім Чен Ин та його дочка Кім Чжу Е взяли участь у церемонії закладення фундаменту.

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Минулого тижня Кім Чен Ин узяв свою дочку на футбольний матч, присвячений дню народження його покійного батька.До цього Чжу Е відвідала разом із батьком військовий парад 9 лютого і була на урочистому бенкеті, присвяченому 75-річчю від дня заснування армії країни.

У державних ЗМІ Чжу Е, якій приблизно 11 років, почали називати «шановною» та «любою».

Її дебютний вихід «у світ» відбувся у листопаді минулого року. Вона була присутня на льотних випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети та супроводжувала батька на зустріч із військовими вченими та на інспекцію ракет.

До цього ніхто і не підозрював про існування Чжу Е, хоча баскетболіст Денніс Родман, який відвідував КНДР, розповідав, що його знайомили з маленькою дівчинкою, донькою Кім Чен Ина.

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Вважається, що Кім Чен Ин і його дружина Рі Соль Джу мають трьох дітей. Також у них є ще одна дочка та син. Але вони жодного разу не з'являлися на публіці.

Нагадаємо, 8 лютого лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною та донькою відвідав свято з нагоди 75-річчя армії країни.

До слова, існування дітей диктатора ніколи публічно не підтверджувалося, проте Кім Чен Ин вперше «засвітив» свою дочку в публічному просторі. ЇЇ поява під час ракетних випробувань може свідчити про спадкоємність у четвертому поколінні.