Кім Чен Ин вперше «засвітив» свою дочку в публічному просторі (фото)

Існування дочки диктатора ніколи публічно не підтверджувалося

Поява доньки лідера КНДР під час ракетних випробувань може свідчити про спадкоємність у четвертому поколінні

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку під час випробувань балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters .

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На серії фото, опублікованій державним агентством «ЦТАК», пара, взявшись за руки, оглядає запуск найбільшої балістичної ракети країни.

Джерело зазначає, що існування дочки Кім Чен Ина ніколи публічно не підтверджувалося.

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Експерти вважають, що Кім Чен Ин має трьох дітей, дві дівчинки і хлопчика. Деякі спостерігачі вважали, що одна дитина була помічена на кадрах святкування національного свята у вересні.

Північна Корея ніколи не оголошувала, хто піде за Кім Чен Ином у разі, якщо він стане недієздатним, і, оскільки відомо мало подробиць про його маленьких дітей, аналітики припустили, що його сестра та лоялісти можуть сформувати регентство, доки наступник не стане достатньо дорослим, щоб стати лідером.

Поява доньки лідера КНДР під час ракетних випробувань може свідчити про спадкоємність у четвертому поколінні. Крім того, це сигнал того, що основній північнокорейській еліті необхідно підготуватися до розвитку подій.

Нагадаємо, 18 листопада Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала у винятковій економічній зоні Японії.

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Нагадаємо, 17 листопада Північна Корея випустила балістичну ракету невизначеного типу в бік Східного моря, що стало її першою ракетною провокацією за тиждень.

3 листопада КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу.