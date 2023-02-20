КНДР запустила ракети, Білий дім закликає Україну до контрнаступу: головне за ніч

Триває 362-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Навіть після нашої перемоги Росія продовжить бути небезпечним сусідом для України. І не тільки для неї. Молдова теж починає розуміти всі «вигоди» знаходження в полі інтересів РФ. Чи зрозуміє це Китай – питання, на яке безпосередньо зараз шукають відповідь політики по обидва боки Атлантики. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 лютого.

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Північна Корея запустила балістичні ракети в Японське море

У понеділок, 20 лютого, Пхеньян запустив дві балістичні ракети в Японське море – через день після того, як США провели спільні навчання зі східноазіатськими союзниками, і через два дні після того, як сама Північна Корея сама запустила міжконтинентальну ракету.

Білий дім закликає Україну розпочинати контрнаступ

Білий дім тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб Україна закріпила свої здобутки на полі бою і завдала контрудару по російських військах.

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Це з нами надовго

Великий аналітичний огляд опублікувало видання The Economist. Його автори кажуть переважно про ті завдання, які нин стоять перед Заходом. А їх – завдань – чимало. Адже на кону не лише доля України, а й всесвітня безпека. «Відповіді не просто мають вирішальне значення для долі України — вони є мірилом самовпевненості та авторитету Заходу», – наголошують автори публікації.

Для нас цікавий й інший прогноз, який робить видання. Журналісти вважають, що навіть після нашої перемоги Росії знадобиться 3-5 років для підготовки нового нападу. Причому не має різниці, хто цей напад очолить: Путін чи його наступник.

Сусіди починають щось підозрювати

Нещодавно призначений прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан зробив гучну заяву: нейтральний статус країни не є запобіжником від можливої атаки з боку РФ. Тож країна має щось робити. Приміром, повернутися до вирішення питання Придністров'я.

Очільник уряду пропонує демілітаризацію регіону з подальшою економічною та соціальною інтеграцією громадян у молдовське суспільство. Звісно, що в усіх цих процесах наявність російського військового контингенту на території Придністров'я виключена.

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Всі розмови про Китай

Суперечки навколо того, чи підтримує та/або підтримуватиме Пекін Кремль безпосередньо озброєнням, нині точаться на найвищих рівнях.

Нагадаємо, що у вихідні американські ЗМІ повідомили про стурбованість офіційного Вашингтону щодо можливої підтримки Китаєм російської армії. «Офіційні особи бачать ознаки того, що Пекін хоче «підповзти до краю» надання смертоносної військової допомоги Росії, але не бути при цьому спійманим», – написало CNN.

Потім свою позицію висловив державний секретар США Ентоні Блінкен. Спочатку на зістрічі з головним дипломатом Китаю, а потім в інтерв’ю американським ЗМІ.

«Публічно він (Китай) показує себе як країну, що прагне миру в Україні. Але непублічно, як я вже говорив, протягом останніх місяців відбувалось постачання нелетальної допомоги, що прямо сприяє військовим зусиллям Росії», – сказав він.

Ще категорічнішою була Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Вона налогосила на неприпистимості перетинання «червоних ліній».

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А вже після свою позицію оголосив президент України Володимир Зеленський. «Я сподіваюся, що Пекін збереже прагматичне ставлення, інакше ми ризикуємо Третьою світовою війною, думаю, вони це добре усвідомлюють», – сказав він..

Землетрус очікує і на Грецію

Грецький академік, професор природних катаклізмів Константінос Сінолакіс вважає, що його країна нині знаходиться на порозі великого землетрусу, сила якого може скласти до 8,5 балів за шкалою Ріхтера.

За словами вченого, «мегаземлетруси» відбуваються кожні 600 років, тож слід згадати землетрус на Криті в 365 році до нашої ери, коли через сейсмічні коливання острів «піднявся» на 10 метрів.