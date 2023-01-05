Дрон КНДР проник у зону навколо офісу президента Південної Кореї

У гірській місцевості Південної Кореї було виявлено північнокорейський дрон

Дрон ненадовго увійшов забороненої зони навколо офісу президента у Сеулі

У грудні 2022 року один із безпілотників Північної Кореї увійшов до безпольотної зони радіусом 3,7 км, встановленої навколо офісу президента Південної Кореї в центрі Сеула. Про це повідомляє Yonhap.

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Дрон ненадовго увійшов до північної частини зони, але не наблизився до ключових об'єктів сфери безпеки.

Агентство повідомляє, що про проникнення ворожого дрона до зони міністр оборони Лі Чжон Соп доповів президенту Юн Сок Йолю у середу на нараді, присвяченій забезпеченню захисту країни проти дронів.

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Yonhap пише, що безпілотник був одним із п’яти безпілотних літальних апаратів, які Північна Корея направила через військову демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, 26 грудня. Південнокорейським військовим не вдалося їх збити, що викликало сумніви щодо позиції ППО.

Нагадаємо, що 26 грудня Північна Корея запустила п’ять дронів через військову демаркаційну лінію, яка розділяє дві Кореї. Безпілотники були помічені в районах Кімпо, на острові Ганхва та Паджу, що призвело до тимчасового призупинення цивільних авіарейсів.

У відповідь Сеул підняв винищувачі, ударні гелікоптери та інші засоби, однак всі дрони КНДР успішно повернулися додому.

Після цього Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю.