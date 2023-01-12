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Південна Корея заговорила про ядерну зброю для захисту від КНДР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Південна Корея заговорила про ядерну зброю для захисту від КНДР
Південна Корея продовжуватиме працювати разом із США, щоб посилити стримування Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Пізніше представник офісу президента пояснив, що Південна Корея не має наміру створювати ядерну зброю

Влада Південної Кореї розглядає можливість розміщення на своїй території чи виготовлення ядерної зброї, аби захиститися від ймовірних атак КНДР. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, повідомляє The Korea Times.

Відповідну заяву лідер країни зробив на засіданні Міністерства закордонних справ і Міністерства національної оборони у середу, 11 січня. Він зазначив, що не виключає можливості передислокації тактичної ядерної зброї в Південну Корею або створення власної у випадку, якщо загроза ядерного удару з боку Північної Кореї буде наростати.

«Якщо це станеться, нам не знадобиться багато часу, щоб мати її (ядерну зброю - ред.), враховуючи наші наукові та технологічні можливості», – сказав Юн Сук Йоль.

Пізніше ввечері представник офісу президента пояснив, що Південна Корея не має наміру створювати ядерну зброю і продовжує дотримувати договору про нерозповсюдження.

«Позиція Південної Кореї (щодо її зобов’язань щодо нерозповсюдження) не змінилася. Південна Корея не порушуватиме договір і продовжуватиме працювати разом зі Сполученими Штатами, щоб посилити стримування Північної Кореї», – заявив радник президента з національної безпеки Кім Те Хьо.

Нагадаємо, у грудні 2022 року один із безпілотників Північної Кореї увійшов до безпольотної зони радіусом 3,7 км, встановленої навколо офісу президента Південної Кореї в центрі Сеула.

Теги: ядерна зброя радник президент Південна Корея

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